恒大据报出售豪华超级游艇募3000万欧元抵债

（北京综合讯）在中国恒大集团创办人许家印证实被警方采取强制措施之际，两名知情人士透露，该集团今年早些时候以约3000万欧元（约4337万新元）的价格出售其豪华超级游艇，来筹措资金还债。

路透社星期五（9月29日）引述匿名知情人士报道，这艘60米长的游艇Event的出售交易，是恒大出售的非核心资产中的一部分。Event是以恒大的名义注册的，因此出售游艇募得的款项将返还给恒大。

不过，与恒大高达317亿美元（约433亿新元）的境外债务相比，恒大在海外的资产要少得多。恒大决定出售游艇，也意味着境外债权人在清算程序中的选项将会减少。

资料显示，Event由荷兰公司在2013年制造，于次年获得世界超级游艇奖。路透社称，在过去两年的一些中国媒体报道中，它的估值达到6000万美元。

这并非恒大第一次出售非核心资产来筹集资金。知情人士称，恒大去年7月以1亿美元出售了一架波音私人飞机。另据路透社和《华尔街日报》早前报道，恒大在2021年还出售两架湾流喷气式飞机，筹得超过5000万美元。

自2021年底爆雷以来，恒大集团严重资不抵债。截至今年6月底，恒大总负债2.39万亿人民币（约4475亿新元）。

近两年来，恒大集团一直在尝试就债务重组与境内外债权人谈判。但今年9月，许家印被警方采取强制措施，多名高管涉案被查，债务重组会议停摆，子公司恒大地产被立案调查，无法发行新债，使恒大的债务重组进程面临窘境，加剧了债务危机。

路透社星期二（9月26日）曾引述知情人士称，如果恒大未能在10月底前提交新的债务重组计划，部分海外债权人计划加入清盘呈请。