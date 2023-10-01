中国8月彩票销售同比增逾50% 网民：越缺钱越投机

（北京综合讯）中国经济疲软之际，全国8月彩票销售增长53.6%。

中新社报道，中国财政部9月26日公布，1月至8月累计，全国共销售彩票3757.61亿元（人民币，下同，约704亿新元），同比增加1278.52亿元，增长51.6%。全国8月份共销售彩票529.57亿元，同比增加184.81亿元，增长53.6%。

与上年同期相比，中国全国所有省份8月份彩票销量均出现增长。其中，广东、江苏、浙江和山东增加额较多。1月至8月累计的情况也雷同，增加额较多的省份包括江苏、广东、浙江和山东。

中国财政部说，主要受重大赛事增多、即开型彩票新票上市等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。

路透社报道，中国彩票销售大增与中国经济数据反映疲软状态的时间点大致重叠。

反映经济状况的青年失业率在6月达21.3%高点，引起官方关注。中国国家统计局在8月中旬，以“统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化”为由，宣布自8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。

在中国社媒平台微博上，好些中国网民将彩票销售量激增与青年对经济前景的担忧联系起来。

有网民说：“经济越萎靡，彩票越红火。人们把发财的希望寄托于运气而不是自己！” ​“看样子经济确实太差了，越缺钱越想着投机。”