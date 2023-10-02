涉商业案件 商汤科技前知识产权员工被查

（北京综合讯）中国人工智能巨头商汤科技证实，其知识产权部门的一名前员工因涉嫌商业相关案件，目前正在接受警方调查。

据《南华早报》报道，商汤科技星期天（10月1日）在给《华盛顿邮报》的声明中发布了上述消息。虽然商汤科技并未揭示涉事员工的身份，但据《上海证券报》报道，该员工是商汤科技原知识产权执行总监，因财务问题接受调查。

另据澎湃新闻报道，商汤内部已发过该前员工违法行为通报，称该前员工利用职务上的便利，非法收受供应商贿赂，金额巨大，已被公安机关采取强制措施。

商汤科技说，公司一直致力于高标准的行为准则和道德规范，会对任何形式的贪污腐败和财务违规实行零容忍政策。

商汤科技成立于2014年，曾被认为是中国人工智能行业中前景光明的“四小龙”之一，但自2021年12月首次公开募股（IPO）后，公司长期处亏损状态。商汤科技今年中期的业绩报告显示，公司上半年的亏损额度高达31.43亿元（人民币，下同，约5.94亿新元）。

虽然商汤科技的股价在上市时飙升23%，但公司在公布因开发和员工成本过高造成的巨额亏损后，截至上星期五（9月29日），其股价已较峰值下降近75%。

中国市场监督管理总局副局长甘霖曾于4月表示，市场监管部门在去年共查处商标侵权、假冒专利等违法案件4万4000件，涉案金额达16.2亿元，检察机关同年起诉侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪嫌疑人则达2万7000人。