中国官方调查许家印是否转移资产到海外

（北京综合讯）中国恒大集团创办人许家印上周被中国官方控制后，媒体称中国官方正调查他是否曾将资产转移到海外。

《华尔街日报》引述知情人士透露，中国官方正在调查许家印是否在公司陷入财务危机和面临保交楼的压力下，试图将资产转移到海外。该报道指出，房地产市场的坏消息不断出现，中国官方面临的采取强有力措施干预市场，以恢复民众信心的压力正在变大。

自上星期三（9月27日）恒大公告许家印被中国官方采取强制措施后，“恒大系”三只股票——恒大集团、恒大物业和恒大汽车——从上星期四（9月28日）起在港交所暂时停牌。

恒大集团和恒大物业星期一（10月2日）晚间向香港证券交易所申请复牌，并称该公司董事会认为公司目前不存在需要公布的其他内幕消息。星期二（10月3日）中国恒大和恒大物业复牌，其中恒大股价一度上涨42%，收涨28%，恒大物业盘中上涨14%，收跌3.39%。恒大汽车未发复牌公告。

对恒大面临监管压力、财务困境，股价却大涨的不寻常现象，彭博社引述分析师称，目前的股价波动是由投机资金驱动的。分析师指出，恒大股票复牌，无法缓解市场对该开发商监管风险的担忧。依据中国现行规定，恒大无法发行新债券，可能会导致其境外债务重组失败，增加清算风险。

恒大危机尚未解决，中国房地产市场在此前宏观政策刺激下，也还未出现明显复苏迹象。中国房地产研究机构中指研究院数据显示，9月中国百城新房价格环比止跌转涨，但二手房价格下跌的城市继续增加。