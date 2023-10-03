恒大事件导致港股第四季开局重挫 学者：股市悲观情绪固化

香港股市在中秋国庆“双节”后恢复交易，三大指数星期二（10月3日）悉数重挫超过3％，创近三个月来最大跌幅。受访专家学者分析，恒大创办人许家印节前传出被中国官方控制后集团暂时停牌，导致股市悲观情绪固化。

港股星期二踏入第四季度首个交易日，恒生指数、恒生科技指数一度下跌超过3％；恒生中国企业指数更重挫多达3.8％。第四季度开局不佳，显示中秋国庆假期期间中国国内旅游强劲复苏暂未提振市场信心，股市持续受不明朗的经济前景影响。

财新10月1日公布最新中国制造业活动数据，显示9月制造业采购经理指数（PMI）为50.6，较8月下滑0.4个百分点，不仅扩张步伐放缓，也低于市场预期。9月财新中国服务业PMI下降1.6个百分点至50.2，是连续第二个月创下年度新低，显示服务业活动增长速度正失去动力。

不过，中国旅游业在双节前三天迎来强劲复苏，国内旅游出游合计3.95亿人次，跃升76％，实现国内旅游收入3422.4亿元人民币（653.1亿新元），同比增长125.3％。

香港《南华早报》引述分析师称，随着经济增长放缓和房地产危机继续显现，中国股市第四季度前景黯淡；中国官方出台有效刺激措施的可能性不大，强劲的经济数据也难以起到推动作用。一名投资官员说：“很明显，除非国内资金大量涌入，否则市场将继续低迷。”

美国投资机构摩根士丹利的报告则显示，全球基金在9月份进一步减持中国股票，在中国的平均股票仓位降至2020年以来最低水平。

MSCI中国指数星期二大跌，今年跌幅已超过11％。该指数已接近连续第三年下跌，将是20年来最严重的连续跌势。

彭博社引述瑞士联合私人银行总经理凌炜森表示，投资者对中国的兴趣正在下降，对美联储在更长时间内维持高利率的担忧也加剧香港市场的抛售。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时分析，港股三大指标节后首日纷纷重挫，主要是受节前爆出恒大多名高管被查的消息拖累，影响市场信心。

华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭受访时也说，市场目前固化的悲观情绪，可能源于恒大问题产生的涟漪效应，风险情绪持续受压。他指出，中国金融市场目前失去前瞻性的指引功能，尽管官方已出台不少政策，但投资者受悲观复杂情绪影响未跟进布局，还在观望北京有更“实打实的经济动作”。

傅方剑分析，中国政府选择在这个时间点拆雷，表明不担心恒大的坏消息大力冲击股市。

谢栋铭则研判，恒大的信贷问题影响应该可控，但关键还在稳定企业家信心，让市场相信恒大危机不会形成系统性风险。

受访学者对中国第四季度增长表达乐观预期，数据大概率优于第三季度。

傅方剑评估，中国经济基本面数据近期回稳转好，PMI指数已重回扩张区间，消费、房地产也开始回升，“中国今年应该有望取得5％的增长”。

谢栋铭判断，中国宏观经济中的很多逆风正逐步变成顺风，包括最新工业数据、工业利润正在出现改善，中国企业可能开始步入补库存的阶段，对经济将起到一定程度的支撑作用，“5％的目标大概率可以实现，增幅甚至可能到5.2％到5.5％的区间。”

傅方剑和谢栋铭都指出，中美高官近期加速恢复接触，中国副总理何立峰及外长王毅可能先后访美，为两国元首在11月亚太经济合作组织（APEC）峰会上见面创造前提条件，这对中国宏观经济是好消息。