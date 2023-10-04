哈尔滨组团到南京卖房 成交量为零

（北京讯）中国黑龙江省省会哈尔滨的房企，上个月组团到2100多公里以外的南京推销房子，结果扑了一场空，因为成交量为零。

《中国新闻周刊》星期三（10月4日）报道，哈尔滨市住建局8月与黑龙江省暨哈尔滨市工商联房地产商会交流时，提议把哈尔滨的房地产项目往中国南部地区推介。同时，黑龙江省住建厅等10部门联合制定印发了文件，希望吸引更多外埠居民到该省旅居避暑和置业。

在官方主导和房地产商配合下，位于沿海经济发达地区的江苏省会南京，便成了哈尔滨首次在异地举办房产推介活动的第一站。

共有13家房企参与这场从9月9日至11日为期三天的推介会，当中包括滨江地产、昆仑地产等黑龙江省内房企，也包括万科等中国知名房企。它们带来去了21个房地产项目和近5000套房源。

这些房企把“夏住哈尔滨”“清凉地产”等作为销售卖点，并给出力度不等的购房优惠。例如，有的项目提供最高50万元（人民币，下同，约9万5294新元）优惠，有的项目喊出特惠折扣贷款9.2折、全款9折，也有项目送成交客户往返机票的活动。尽管如此，成交量最终仍为零。

镜鉴咨询创始人张宏伟说，当前哈尔滨市场的住宅库存量较大，并且有大约60％的库存集中在城区北部，整个市场的去库存压力大。

他也认为，南京并不适合作为推介活动第一站。“南京市场调整了三四年了，去库存压力比较大。在这样的城市，居民无论是刚需还是改善，原则上在自己的城市买就够了。”