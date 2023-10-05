中国强烈不满欧盟正式对电动汽车发起反补贴调查

（布鲁塞尔/北京综合讯）针对欧盟正式启动对中国电动汽车的反补贴调查，中国商务部发言人回应说，调查缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，因此对调查表示强烈不满。

综合《华尔街日报》、德国之声等报道，欧盟委员会星期三（10月4日）发布正式调查通知，称其已掌握充分证据，指享受了中国补贴的低价进口电动汽车正在欧洲迅速增加，将对本已脆弱的欧盟产业构成迫在眉睫的损害威胁。

调查即日启动，要求必须在13个月内完成，欧盟可在通知发布日开始的九个月内征收临时性反补贴关税。

对此，中国商务部发言人星期三（10月4日）回应说，欧盟的调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，而且欧盟要求中国在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中国权利。

发言人还说，欧盟此举将“严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响”。

欧盟中国商会星期三也发表声明，对“欧盟这一保护主义做法及欧盟营商环境日趋政治化”表示极大担忧。

汽车制造业是欧盟支柱产业之一，为约1400万欧洲人提供了就业，占欧盟总就业人口的6.1%。而据《金融时报》报道，目前中国出口的汽车近一半销往欧洲，去年这一数字增长了约60%，其中约三分之二是电池电动汽车。

有分析指出，如果欧盟调查认定存在不公平竞争行为，可能会对中国汽车制造商征收高于欧盟10%标准税率的关税。