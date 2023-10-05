港府吸引约30家国际企业落户 学者：外企是否已恢复赴港投资仍待观察

港府为“抢企业”而在去年成立的引进重点企业办公室（简称引进办），至今已吸引约30家国际大型企业落户香港，未来数年将在香港投资逾300亿港元（约52亿新元）。不过，有受访学者认为，外企是否已恢复赴港投资仍待观察。

《香港国安法》三年前实施后，不少欧美企业先后撤离香港。有鉴于此，香港特首李家超去年在首份《施政报告》中宣布成立引进办，由财政司司长领导，专责从世界各地吸引具代表性和高潜力的企业赴港。

引进办周三（10月4日）宣布，至今有约30家企业计划到香港发展或扩展业务。引进办同天举办“重点企业伙伴启动礼”，与首批20家在香港落户或扩充业务的重点企业举行签字仪式。

这20家重点企业中，仅四家来自海外，其中一家来自英国、三家美国，其余均来自中国大陆，包括华为、美团、联想、京东等。引进办说，这批公司大部分会在香港设研发中心或区域业务总部。

李家超在活动上致辞时指出，这些企业将在香港投资超过300亿港元，创造约一万个科研和管理职位。他强调，在中国大陆“十四五”规划的支持下，香港是中国大陆与海外企业之间非常活跃的桥梁，港府会积极促进企业拓展业务。从土地到员工签证申请和子女教育，引进办会提供一站式便利服务，满足企业的需求。

中国大陆联想集团方案服务业务集团总裁黄建恒说，考虑到香港以广东话为母语，计划在港成立集团的首个专项创科中心，研发粤语生成式人工智能产品。集团也会在香港投资初创企业，并与大专院校合作培训人才。

来自美国的圣诺医药计划在香港聘请150人，集团首席财务官叶永基说，目前已在科学园设科研中心，预计投资3000万美元（约4110万新元）至4000万美元，另正与港府洽商在落马洲河套区港深创新及科技园设生产基地，投资4000万美元至5000万美元，预料在2025年落成。

近年在香港设立地区总部的外国跨国公司数量一直下降。港府这次引进约30家重点企业，引起媒体热议。

香港《经济日报》星期四披露，新能源车是大势所趋，据悉，A股市值近万亿元人民币的宁德时代及汽车智能芯片企业地平线，皆有意赴港落户，但都不在这次首批公布之列。消息人士认为，这些企业都对港有兴趣，“好消息相信陆续有来”。

不过，《明报》星期四（5日）的一篇评论文章指出，20家企业中有四家来自美国和英国，包括英国的阿斯利康，美国的圣诺医药、EDIRNA及RNAimmune，全属生物科技公司。文章认为，美国国内的对华“鹰派”正推动美国政府将制裁范围扩大至生物科技，一旦成功，会对香港发展生物科技带来何种影响，现在仍难以定论。

香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时指出，香港这次引进的国际大型企业，约八成来自中国大陆，反映欧美资本对香港的投资前景仍存疑。香港是否已恢复昔日“超级联系人”的角色，仍要拭目以待。

李兆波说，据他了解，近年很多外企已离开香港，一些本来做外企生意的律师行也要缩减规模。他认为港府应该把政治氛围放松一些，2019年反修例事件的相关案件也要早点了结，好让香港重新上路。