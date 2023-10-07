中国黄金周电影票房远逊预期

（北京综合电）中国电影市场在黄金周期间意外降温，凸显消费复苏前景并不乐观。

票务平台猫眼娱乐的数据显示，今年国庆中秋的八天黄金周假期，中国电影票房收入达27亿元（人民币，下同，5.12亿美元），比2019年同期的45亿元下降了39%，远逊预期。

今年国庆档共有12部影片上映，数量是2018年以来的国庆档之最，且假期比往年黄金周长一天，业界原本期待国庆档可延续暑期档的热度。

今年暑期，中国电影票房突破206亿元，总观影人次超过5.04亿，打破中国影史暑期档最高票房和最高人次纪录，成为消费的新亮点。

彭博社指出，暑期档票房破纪录后，紧接着黄金周假期的表现却令人失望，凸显消费前景并不乐观。

报道引述分析师称，黄金周期间，中国消费支出集中在出游和用餐，居民减少了其他领域的支出。因此，电影票房增长放缓不一定构成经济悲观信号，但也要看到这样的消费模式背后，中国消费复苏的不确定性。

黄金周票房的意外放缓将影响全年业绩。 今年1月至9月底的票房仅比2019年下降5%，但现在，据亚洲电影咨询公司Artisan Gateway预测，今年全年数据将比2019年下降14.5%。

报道也指出，除了居民消费力，中国政府的内容审查也影响了电影票房收入。