碧桂园无法如期履行债务 考虑近日公布重组计划

（北京综合讯）中国房地产巨头碧桂园星期二发布公告，预期无法如期或在相关宽限期内履行所有境外债务款项，该公司已委任了财务和法律顾问协助评估资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案来全面解决当前的境外债务风险。

中国众多房地产领军企业面临越来越大的财务压力，天文数字级的债务加剧了业界对它们破产的担忧，国际货币基金组织（IMF）在周二下调了对中国今明两年经济增长的预测。

碧桂园星期二（10月10日）在香港交易所发布公告，指数据显示集团2023年1月至9月权益销售金额同比下降43.9%，较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月权益销售金额连续第六个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。“集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计流动性在中短期内仍将持续紧张。”

碧桂园说截至公告日，尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币（8206万新元）的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

路透社报道，碧桂园下星期一（10月16日）还将面临两笔合共6680万美元（9142万新元）的境外美元债利息到期，支付宽限期为30日。如果碧桂园无法在10月17日前支付1500万美元的9月息票，其全部离岸债务可能被视为违约。

碧桂园在公告上说，“恳请债权人给予时间”以供评估现状，承诺会为所有持份者找到务实可行的最佳解决方案。

财联社记者星期一（10月9日）获悉，碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划。根据最新公告，碧桂园已聘请中金公司和华利安诺基担任顾问，协助评估资本结构及流动性状况并制定方案。

截至2022年年底，碧桂园的负债总额达到了1.43万亿元人民币（2702亿新元）。它有3万3207家合作供应商和约7万名员工。法新社指，碧桂园的在建项目是其竞争对手恒大的四倍，碧桂园的任何崩溃都会对中国的金融体系和整体经济产生灾难性的影响。

碧桂园指，一共九笔境内公司债券的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为集团换来了时间与空间。碧桂园还说，会全力以赴确保交付工作的顺利推进。

碧桂园星期二（10月10日）股价一度急跌10.7%，其年初至今累计跌幅已近70%。

国际货币基金组织星期二公布对全球经济预测，预计中国这个全球第二大经济体今年的国内生产总值将增长5%，比今年7月预测的5.2％有所下调。该组织预测2024年中国经济将增长4.2%，也较7月份的预测下调0.3个百分点。

IMF认为，走出疫情限制的中国经济“正在失去动力”，尤其是“房地产行业的危机造成的障碍”，“这种情况削弱了买家的信心，并延长了房地产行业的危机”。