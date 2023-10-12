中央汇金增持四大行 A股三大指数上涨

（上海/香港综合讯）A股市场持续低迷之际，中国国有基金中央汇金公司再度增持四大国有银行股份，释放出稳定资本市场的信号。受消息提振，A股三大指数星期四（10月12日）集体上涨，银行股全线飘红。

中国农业银行、中国银行、建设银行、工商银行星期三晚相继发布公告称，获控股股东中央汇金投资有限责任公司增持，在未来六个月内，中央汇金还将以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。

中央汇金首次各增持了四大行0.1%股份，以星期三收盘价测算，投入资金约4.77亿元人民币（约8900万新元）。

中央汇金是国有独资公司，对国有重点金融企业进行股权投资，以实现国有金融资产保值增值。这是时隔八年之后，中央汇金再度入场增持四大行，在A股市场持续走弱之际，此举“救市”意味明显。

中国多家经济证券类报纸星期四在头版刊载这一消息，强调此举将提振投资者信心。《证券时报》引述前海开源基金首席经济学家杨德龙称，中央汇金的真金白银对股市意义重大，释放出持续投入、呵护市场的积极信号，将有力提振市场信心。

受利好消息影响，A股三大指数星期四全线上涨，上证指数收盘涨0.94%，其中银行板块上涨1.38%，中国银行收涨3.18%。

“国家队”曾多次救场 分析：只能短期缓解

不过，分析师对“国家队”出手干预对股市产生的效果看法不一。彭博社引述福赛斯巴尔亚洲的高级分析师称，在当前环境下，中国宏观基本面仍然是股市触底的主要驱动因素，汇金此举不会“最终改变游戏规则”。

以中证金、中央汇金为代表的“国家队”此前多次入市救场，但只起到短期的缓解作用。在2015年中国股市连续暴跌之时，中央汇金公司也曾入市，沪深300指数短暂反弹，随后几个月下跌逾20%。

在稳定资本市场的同时，中国据报也正在采取更严厉的措施限制资金外流。路透社看到的一份中国官方文件显示，禁止国内券商及其海外分支机构吸纳新的大陆客户进行离岸交易，现有客户的新投资也将受到“严格监控”，以防止投资者绕过中国的外汇管制。

这是中国首次发布类似通知，料将影响国有的中信证券、中金公司和海通证券等大型券商，因离岸交易服务是它们香港子公司的主要收入来源。