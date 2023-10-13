港府或将推出新的资本投资者入境计划

香港政府在今年冠病疫情结束后除了积极到海外“抢企业，抢人才”，也主动“抢资金”，据悉很快就会推出新的资本投资者入境计划，但社会对有关计划能否发挥作用持不同看法。

港府于2003年推出“资本投资者入境计划”，让一些符合资格的人士透过资本投资取得移居香港的机会，但该计划已于2015年暂停。

时隔八年，港府鉴于近年不断有海外资金流出，因此在今年初又重提推动投资移民。财政司司长陈茂波本月初出席一场公开活动时透露，当局正积极敲定新的资本投资者入境计划，预计可以吸引大量资金进入香港资本市场。

香港《经济日报》披露，香港这次相隔八年再推出投资移民计划，但新计划较以往更严格，投资门槛由1000万元（港元，下同，175万新元）倍增至2000万元。此外，物业投资不计算在内，而投资项目中，需要包括初创或创科企业等。

文章引述港府人士指出，新投资移民计划不仅为了吸纳资金及人才，也有助发展创科，推动香港成为家族办公室枢纽。

连日来，香港舆论热议相关计划的成效。香港财经专栏作家吕宇健认为，受地缘政治等因素影响，欧美等外资已不愿投资香港，散户面对不断阴跌的港股，已开始有人不买港股。相对下调股票印花税，资金才是王道，重推资本投资者入境计划可为港股注入新资金。

他说，陆港通关后，中国大陆“润”出去的需求有增无减，透过香港的投资移民计划去“润”难度应该不高，届时港股就会有一批新“北水”南涌，更重要的是，投资移民一般的投资期为七年，期内只可以“转水塘”，但不能“收水”，变相为港股锁定一笔相信为数不少的资金，相信年底港股会有不错的反弹，过了10月最差的时间，港股的“钱途”应该会重见光明。

不过，香港资深投资人邵志尧接受《联合早报》访问时指出，近来香港股市表现欠佳，对投资人士的吸引力不大。另外，从以往的数据来看，初创和创新科技行业的创业失败率颇高。若新的投资移民计划指定申请者只能投资在这些行业，可能会吓怕有意申请的人，导致计划的吸引力大打折扣。

邵志尧认为，目前香港经济发展欠缺活力，除了股市市场成交量偏低，物业市场也很疲弱，当局应该将申请者购买物业也视为投资，“投资一两千万港元开一家公司，随时会倒闭。但若可以投资物业，就算楼价下跌五成，亏损也有一定的幅度”。

他指出，当前香港楼市呈现出来的几乎全是负面因素，纵使当局允许投资移民人士可以买楼，相信不会刺激楼市新一轮炒风。