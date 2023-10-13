碧桂园创始人杨国强现身 据报出售私人飞机偿债

（佛山综合讯）中国房地产巨头碧桂园陷入债务危机后，创始人杨国强日前露面。有报道指杨氏家族已出售私人飞机，以解燃眉之急。

综合澎湃新闻、财联社、《中国企业家》杂志等报道，碧桂园微信公众号星期五（10月13日）刊登一篇文章，称集团创始人杨国强、总裁莫斌10月11日前往广东顺德北滘南平路以西地块之二项目指导工作。

稿中还配了一段20秒的现场视频，杨国强头戴红色安全帽，正在与工人交谈。

这是杨国强自今年3月份退休“交棒”给女儿杨惠妍以来，第二次公开亮相。上一次是在今年4月，他以创始人的身份接待香港政府及立法会访问团佛山分团。

澎湃新闻引述多位碧桂园内部人士称，杨氏家族近期向碧桂园提供了三亿美元（4.1亿新元）的无息借款。

莫斌在10月9日召开的集团高管会上透露，杨氏家族正在出售名下的私人飞机。财联社引述知情人士证实，“已卖掉一架，另一架还在卖。”

知情人士说，从当前公司运营角度看，此举增加了公司现金流，一定程度也对公司可持续运营形成了支持。

据碧桂园8月10日公告，其控股股东及其家属已通过借款、增持股票、购买债券、以股代息等方式，合计支持公司折合约386亿港元（67.5亿新元）且从未减持股票，其中向公司累计提供折合约66亿港元的无息无抵押借款。

碧桂园在10月10日的公告中说，尚未支付本金金额为4.7亿港元的到期债务款项，也预期无法如期或在宽限期内履行所有境外债务偿付义务。公司已委任了财务和法律顾问制定方案，表明碧桂园已置身境外债务重组进程。

随着明年偿债高峰到来，债务重组将成为房企的常态之策。不过据路透社报道，中国房地产的债权人处境日渐艰难。摩根大通统计，自2021年以来，占中国房屋销售量40%的开发商已拖欠债务。