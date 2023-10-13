中国走出通缩阴影 但市场对经济仍信心不足

中国第三季经济增幅公布前夕，市场仍对整体经济复苏势头信心不足。分析师从星期五（10月13日）出炉的经济指标研判，中国已基本摆脱通缩阴影，但仍有必要通过加码刺激政策，提振低迷的市场情绪。

中国国家统计局星期五发布的数据显示，9月份通胀率由涨转平，生产价格持续下跌，同比表现均逊于预期。

反映通胀情况的居民消费价格指数（CPI）同比增速从8月的0.1%转为9月的持平，时隔两个月再现零增长。和8月相比，9月CPI环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

体现生产价格的工业生产者出厂价格指数（PPI）则在9月同比下降2.5%，降幅较8月收窄0.5个百分点。环比来看，9月PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

华泰资产首席经济师王军向《联合早报》分析，9月CPI同比回落，主要是受食品价格，尤其是猪肉价格同比下降22%有关。不过，猪肉价格很快会在秋冬季上涨，届时将带动CPI回升。而PPI虽然目前还在负值，但环比表现持续改善，今年内有望实现同比转正。“整体而言，上半年市场比较担心的通缩状况持续缓解。”

根据中国海关总署同天发布的数据，以美元计算的9月出口和进口同比均下降6.2%，连续第五个月下跌，但跌幅均较8月收窄。从环比看，9月出口和进口分别增长5%和2.3%。

今年前三个季度中国进出口总值30.8万亿元（人民币，下同，5.77万亿新元），同比微降0.2%。其中出口同比增长0.6%，进口则下降1.2%。

中国人民银行同天也公布，9月份社会融资规模新增4.12万亿元，高于市场预测的3.7万亿元。

一系列经济数据公布后，陆港股市周五双双走低。沪深300指数全天回落1.05％，回吐此前两天的涨幅；香港恒生指数更逆转此前六个交易日的涨势，收低2.33%。

华侨银行大中华区研究部主管谢栋铭受访时说，虽然新公布的经济数据多数同比仍在下跌，但环比都有所改善，延续了8月以来的复苏势头，也基本摆脱通缩阴影。“目前的问题是，经济数据在好转，市场情绪则依然低迷，两者不在一个频道上。”

中国国家统计局下周三（18日）将公布第三季国内生产总值（GDP）增速。谢栋铭预计，第三季GDP增速介于4.5%至5%。他说，虽然全年实现5%左右增长目标没有太大问题，但决策层仍有必要通过加码刺激，防止市场情绪螺旋式恶化带来的后遗症。

本周有消息称，中国政府正考虑提高预算赤字率，并推出新一轮刺激措施。王军分析，今年已进入最后一个季度，再调整预算不太现实。但明年赤字率大概率会突破3%上限，以更大力度保障经济稳定增长。