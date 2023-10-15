早知：地方政府如何通过发债券化解债务？

什么是特殊再融资债券？

地方政府债券分为新增债券和再融资债券。中国财政部2018年一份文件中定义，再融资债券发行募集的资金，是用于偿还到期的地方政府债券本金，即“借新还旧”债券。

在2020年底的建制县区化债试点过程中，再融资债券的用途扩大为“偿还政府存量债务”。这类再融资债券也被市场称为“特殊再融资债券”，主要是用于化解隐性债务。

2021年10月开启的全域无隐性债务试点中，广东、北京和上海也合计发行过5042亿元（人民币，下同，942亿新元）特殊再融资债券，用于助力三地隐性债务清零。

什么是隐性债务？

隐性债务指的是地方政府在法定政府债务限额之外，直接或承诺以财政资金偿还，以及违法提供担保等方式举借的债务。例如城投公司等地方政府融资平台的金融债务，以及拖欠企业的账款。这类债务都不反映在官方财务报表中，也被叫做“城投债”。

如何通过发行特殊再融资债券化解隐性债务？

通过发行特殊再融资债券的方式，债务负担从地方政府融资平台转移给省级政府，降低了地方政府的债务违约风险。通过发行债券将高利息、不透明的隐性债务转化为低利息、监管透明的显性债务，也降低了融资成本，给地方政府更多偿债时间。

地方政府有多少隐性债务？

中国财政部数据显示，截至今年4月底，全国地方政府账面上的未偿债务为37.07万亿元人民币，低于全国人大批准的42.17万亿元限额。但官方并未披露隐性债务规模。

国际货币基金组织今年2月测算，截至2022年年底，地方政府融资平台的隐性债务总额为66万亿元，远高于2019年的40万亿元。高盛集团则估计，包括隐性债务在内，中国地方政府债务累计高达94万亿元。

为什么近年来地方债压力急剧增大？

大规模基础建设是多年来拉动地方经济发展的重要引擎之一。但基建本身盈利不多，作为投资项目容易遇到融资瓶颈。不过，中国城市里的土地归政府所有，能通过卖地创造收入。因此，地方政府形成了通过城投公司等平台举债投资基建，再用土地收入还债的发展模式。

三年冠病疫情使得地方防疫相关开支大幅增加，经济增长放缓又导致税收等财政收入减少。更严峻的是，多家头部房企在过去两年里陷入流动性危机，楼市持续走弱令土地出让收入大幅度下降。开支越来越多，收入却越来越少，导致不少地方政府债台高筑，陷入财政困难。