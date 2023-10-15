中国商务部召开外贸座谈会 承诺为外企提供服务保障

（广州综合讯）中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，中国将持续优化营商环境，为外资企业在华投资经营提供服务保障。

综合中国商务部官方网站、路透社等报道，王受文星期天（10月15日）在广州召开外资企业外贸座谈会，听取部分外资企业在进出口方面的运营情况、问题诉求及意见建议。

埃克森美孚、巴斯夫、百威、沃尔玛、松下、宜家中国等十余家企业，以及中国丹麦商会、在华外国商会的代表参会并且发言。

王受文表示，中国市场空间广阔、供应链完备、人才科技要素聚集，拥有多重综合优势，将为外资企业开拓中国市场的同时，扩大外贸事业提供更多发展机遇。

他也说，外资企业是中国外贸发展的重要力量，商务部会与有关部门持续优化营商环境，为他们在华投资经营提供服务保障。

商务部发言人何亚东上星期四（10月12日）表示，中国将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。

商务部数据显示，今年前8个月，全国实际使用外资金额为8471.7亿元人民币（1617亿新元），同比下降5.1%；新设立外商投资企业3万3154家，同比增长33%。

中国近期包括证监会、中国人民银行、国家外汇管理局等多个部门和机构召开境内外投资者及外资企业座谈会，尝试研究出台更多具体实效的措施，以提振投资者信心。