龚正：上海经济持续恢复 全球投资者持续“加仓”

上海市长龚正指出，今年上海经济持续恢复，全球投资者也持续“加仓”，上海仍是外商投资和全球产业链布局的首选地之一。

龚正星期天（10月15日）在第35次上海市长国际企业家咨询会议后的发布会上介绍，今年前三季度，上海固定资产投资、民间投资和工业投资均实现两位数增长，社会消费品零售总额增长10%以上，文化旅游市场已基本恢复到2019年同期水平，货物进出口总额也保持平稳增长。

另一方面，今年来上海日均新设企业1888户，同比增长42%；生产订单指数连续七个月扩张，新订单指数连续四个月扩张。龚正以此论证，上海市场预期和企业信心持续好转。

受疫情封控冲击，上海去年全年经济滑落0.2％，和吉林并居中国仅有两个经济萎缩的省级行政区。中国欧盟商会6月发布的商业信心调查报告则显示，64％受访欧企过去一年在华运营难度增加，11%受访企业已将对华投资转移至其他市场。

龚正引述数据称，今年来在沪跨国公司地区总部、外资研发中心分别新增49家和20家，累计分别达到940家和551家，说明上海仍是外商投资和全球产业链布局的首选地之一。

龚正和中共上海市委书记陈吉宁星期天出席一年一度的市咨会，与跨国企业就如何把握科技发展机遇、提升上海的竞争力与吸引力进行交流。

这是疫情三年后该会议首次以线下方式召开，共有12个国家的30名跨国企业高管参会，包括星展集团总裁高博德、欧莱雅集团董事长安巩、施耐德电气董事长赵国华（Jean-Pascal Tricoire）等。

多名外商代表在会上对上海和中国市场提出建议，如银瑞达（Investor AB）董事会主席沃伦伯格就建议上海简化外国人签证流程、提高政策透明度，并为跨国公司建立评估反馈机制。罗氏集团（Roche）董事会主席施万则强调，要把握人工智能发展的机遇，不仅需要加强算力，也要促进跨境数据流通。

龚正承诺，上海将着力降低企业的准入门槛和经营成本，通过全面落实新版鼓励外商投资产业目录和负面清单，确保在要素获得、资质许可、政府采购、标准制定中做到“内外资一致”，围绕财税、金融、人员往来、进出口等方面加大外资外企发展的要素支持。

他还披露，上海正加紧修订优化营商环境条例，预计明年初实施；政府也将加大力度保护外资企业的产权和知识产权等合法权益。

欧洲科学院院士汉斯·乌斯科尔特应邀在大会上就人工智能（AI）带来的机遇与挑战发表主旨演讲。龚正对这一课题展现浓厚兴趣。他特地在总结发言时指出，建设AI基础设施的成本越来越高，加上科技迭代过快，很多设施“建完以后就是浪费”，应设法打造可共享的公共设施平台，帮助更多人借助AI实现构想。