百度推文心大模型4.0 称综合能力匹敌GPT-4

（北京综合讯）中国科技巨头百度发布大语言模型生成式人工智能（AI）“文心一言”最新版，并称该模型综合水平不输于美国Open AI的GPT-4。

综合澎湃新闻、彭博社等媒体报道，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏星期二（10月17日）在百度世界大会宣布文心大模型4.0正式发布，并同步开始邀测。

李彦宏说，这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有显著提升，综合能力“与GPT-4相比毫不逊色”。

李彦宏现场演示了文心4.0各项核心能力，从语言理解、广告创意、解决数学问题到持续记忆并创作武侠故事大纲，文心一言都呈现出广泛的应用前景。

他判断，大模型将催生繁荣的AI原生应用生态，并预见其未来将超越信息界限，重塑物理世界。

百度已将文心一言应用于搜索、地图等多个旗舰产品上。彭博指出，百度试图从TikTok母公司字节跳动及腾讯手中夺回流失的用户。

数据显示，文心一言目前有4500万用户、5万4000名开发者，覆盖应用场景达4300个，应用825个，接入插件达到500个。它今年8月曾一度登上中国苹果应用商店下载榜榜首，发布当天用户数超过100万，但很快就被微信等应用超越。

李彦宏早前指出，生成式AI和大语言模型已成为百度新增长引擎。百度近期财报显示，第二季实现营收341亿元（人民币，下同，64亿新元），同比增长15%；净利润为80亿元，同比增长44%。

不过，百度星期二（10月17日）在港交所逆市下跌1.65%。百度今年3月正式发布文心一言时，股价也一度下跌10%。