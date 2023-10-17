面对华为竞争 苹果CEO访华力挽市场

美国科技巨头苹果公司首席执行官库克时隔半年再度访华，到访四川成都和雅安。在苹果新款手机中国销量下降，与华为手机竞争加剧之际，库克访华凸显庞大中国市场对苹果的重要性。

库克星期一（10月16日）晚上在个人微博发文：“你好，成都！”并附上一张由新款iPhone手机拍摄的成都安顺廊桥照片。库克当晚还前往成都太古里的苹果旗舰店，并现场观看手游“王者荣耀”表演赛。他随后在微博上传相关视频，指“今晚热度爆棚！”

库克星期二（17日）到四川雅安走访当地茶园和小学，观看学生如何用iPad编程控制无人机。苹果同天宣布，向中国乡村发展基金会捐款2500万元（人民币，约468万新元），进一步支持中国乡村社区发展。

库克曾在今年3月到访北京，并在中国官方举办的中国发展高层论坛上发表演讲，强调苹果“享受与中国之间的共生关系”。

iPhone 15系列手机9月下旬在中国发售，库克访华前夕发布的市场研究报告显示，新款iPhone在华销量低于其前代产品，整体销量也被华为超越。

根据市场研究机构Counterpoint Research的数据，iPhone 15在中国发布后的17天内，销量比iPhone 14下降了4.5%。金融服务公司杰富瑞（Jefferies）统计则显示，iPhone 15在华销量较前代产品出现两位数下滑。杰富瑞分析师预计，中国需求疲软将导致2023年iPhone 15的全球出货量低于预期。

另一方面，受华为Mate 60 Pro手机的意外亮相推动，杰富瑞估计华为在中国整体销量已超越苹果，明年将持续领先。Counterpoint则预估，华为今年可以售出500万至600万台Mate 60 Pro，明年则可能突破1000万台。

新加坡管理大学计算与信息系统学院副教授朱飞达接受《联合早报》访问时分析，华为不仅在手机硬件上取得突破，软件生态系统方面也有和苹果分庭抗礼的趋势。新款iPhone没有在中国引发过去那样的销售热潮，已为苹果敲响警钟，这或许是促使库克一年内两度访华的原因之一。

尽管围绕华为和苹果的中美手机之争愈演愈烈，但朱飞达也指出，美国近期允许三星、SK海力士和台积电在中国大陆的工厂进口美国芯片设备，释放出一丝松动信号，也令更多美企跃跃欲试。“库克此行除了研究如何挽回中国市场，也可能是以行动敦促美国政府做出更多改变。”

在苹果表明重视中国市场的同时，中国商务部、中国人民银行和证监会等多个部门和机构近期相继召开投资者及外资企业座谈会，以提振境内外投资者信心。库克会否在这次毫无预兆的访华行程中与中国官员会面，目前还不得而知。