高管特区：站在巨人肩上学视野 周志宏拼出台达2050净零路

台达集团永续长周志宏脸上笑容格外灿烂，因为台达年初迄今股价已涨两成，更因为去年营收创新高之下，排碳量反而逆势减少16.2%。

“18岁以前，我搬家超过30次”。这位职业军人之子，时常得跟著父亲在全台湾迁徙。为了训练他及早独立，小学一年级时，父亲就要他搭一小时巴士去上学。

这段经历养成周志宏在变动中极强的适应力，日后能在疫情、供应链重组、能源转型等变局中，依然沉稳掌舵，成为台达永续路上关键推手的重要原因之一。

但真正让他打开视野，是1986年进入台湾工业技术研究院电子工业研究所传播部门工作的那段岁月，负责把所研发的新技术，让更多人知道。时任电子工业研究所所长史钦泰、工研院院长张忠谋给他很大空间，让他学会规范、找寻部门的路。

与张忠谋、郑崇华等大老共事，站在巨人肩膀学格局

而后，他又陆续与现任创意电子董事长曾繁城、旺宏总经理卢志远、联发科技执行长蔡力行、台积电前财务长陈国慈、张孝威等重量级人物共事过。这段“站在巨人肩膀上”看待产业变迁的过程，给他的最大养分是从零到一，由自己和组织协调、磨合想法。

例如，台积电2001年成为台湾首家通过ISO 9001:2000验证的半导体企业，也首度成为道琼永续指数半导体组成企业，背后就有他努力的身影。

周志宏2004年加入台达企业信息部，才算真正走进永续深水区。“过去在新竹科学园区工作，大家知道要环保、节能，不是最重要的事；但永续对台达而言，却是事业核心。”

一到台达，周志宏就面对崭新挑战，不只要为对内说明甫生效的《京都议定书》，还操刀台达第一本社会责任报告书。

2004年底，台达创办人郑崇华购买全台第一辆油电混合车，要周志宏发新闻。“不就是买车，为何要发新闻？”，他想了解郑崇华的想法。

郑崇华没有给出简洁有力的答案，而是说了很多跟永续相关的故事，让周志宏体悟到，这可以把新型用电交通工具在台普及，更能让台达研发部门同仁亲手操作，作为日后研发的能量。

周志宏的转念，为台达从2008年开始深耕车用电子、电动车埋下种子。当时研发团队果然受到刺激，发现很多新商机，誓言要做出电动车动力系统，并在2010年开记者会宣布成果。

然而，台达电动车事业深陷亏损泥淖，多年来内部一直有声音检讨裁撤。但郑崇华意志坚定，始终认为“这是对的行业，只是现在还赚不到钱，再撑一下就能获利。”

这份坚持，在15年后终于看到成效。台达电动车事业在去年第四季已达损益两平，并在今年转亏为盈。周志宏言谈间，仍佩服郑崇华当时的远见。

率先推动台达内部碳费徵收机制

周志宏2019年接任永续长，台达就开始推动内部事业群排放的范畴一（指来自制程或厂房设施、交通工具排碳）、范畴二（指自用外购电力、能源利用的间接排放）温室气体征收碳费；后来又致力于范畴三（指公司外部产生的所有间接排放）的减碳工程。

他和总部永续部门犹如针线一样在各部门穿梭，隔年集团内部收到的碳费超过1亿美元（1亿3681万新元），几乎是台达年营收的1%。各部门若要投资设备减碳、换节能灯，或生产再生能源，都可以向永续部门申请经费。一旦通过审核，永续部门就会拨款给各事业部门，让他们投资减碳。当减碳成效愈来愈显著，代表他们所要缴的碳费愈来愈少。

这些努力，为台达宣示2030年全球厂办（工业区里的办公室大楼）100%使用再生电力、达成碳中和，以及全球据点在2050年达成淨零排放的长期策略、目标打下坚实基础。

2015年联合国气候变化大会（COP 21）、巴黎气候协定订定之后，台达就自主承诺到2025年排碳量要下降56.6%。2021年，台达就达成减碳73%，远远超出当初所预期的目标。这年适逢成立50周年，台达重新提出2030、2050年更高标准的自主承诺。

目前科学基础碳目标（SBTi）规范，碳中和是把范畴一、二的排碳总数都抵销掉，而台达目前这两个范畴的排碳，95%来自用电，如果使用再生能源，就只剩下最后5%的碳，可用买碳权、碳捕捉等方式解决。

到了2050年净零碳排，SBTi的规范是范畴一、二、三（指公司外部产生的所有间接排放）加总，减碳要超过九成。目前台达积极自行生产再生能源、向外购买绿电和凭证，希望达成目标。

为了更清楚这些目标的具体策略，周志宏率领部门同仁首度盘点内部范畴一、二、三排碳量，并在今年8月公布的永续报告书揭露台达年排碳量达730万吨。这和过去只盘点范畴一、二，约30多万排碳量相比，数字差了一大截。

周志宏认为，“范畴三排碳主要来自生产原物料、客户使用行为，如果我的上游都是零碳排生产，就能达成目标。”

长期研究永续品牌的台湾大学国际企业系EMBA教授林俊昇认为，正因为台达多年来在永续累积的信誉，更有能力号召供应商一起来减碳，不再是“一个人的武林”。

从电动车新事业、内部碳费新制度，到与供应商打好共好生态系，周志宏的下个目标，是要在台达内部扎下稳固的根。

因此，他从今年起在内部开设13个主题课程、18门课，分成基本课程、技能合并、价值链共同体三层次培训永续人才，引起热烈回响，光是一门“ESG总论”，就有500人同时在线上收看课程。

“我们做永续，从很多活动开始凝聚共识，而后成为大家共同行为、共同的生活组合，也叫文化，久了就变成你的DNA。”已在业界奋斗37年，并在台达深耕19年永续的周志宏，总自嘲“没有退休理由”，因为每天还有更多更新、更前瞻的永续想法，从他脑中源源不绝产生。

（本文由《远见杂志》提供，原文略有增删。远见天下文化事业群将于10月18日至19日在台北远东国际大饭店举办第21届“远见高峰会”，《联合早报》为媒体合作伙伴。远见高峰会活动信息：https://forum.gvm.com.tw/2023/）