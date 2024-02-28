福建晋华在美法院被判无罪

（华盛顿/北京综合讯）在中美关系缓和之际，中国芯片制造商福建晋华集成电路有限公司摆脱了美国司法部提出的经济间谍等刑事指控。

据彭博社报道，美国商务部逾五年前将总部在中国福建省的福建晋华列入黑名单，指控它威胁国家安全。美国旧金山地区法官蔡斯尼当地时间星期二（2月27日）在无陪审团审判后，裁定该公司无罪。

蔡斯尼指美国检察官无法证明福建晋华盗用了美国最大存储芯片制造商美光科技的专有数据。美国检方此前指控，福建晋华是通过与台湾联华电子的一项制造协议获取相关数据。联华电子于2020年承认窃取商业秘密，并同意支付6000万美元（8076万新元）罚款，同时承诺就美国司法部指控福建晋华的案件提供协助。

根据美国司法部最初提起诉讼的声明，如果福建晋华的罪名成立，该公司不仅可能面临罚款，还会被勒令没收芯片及涉嫌窃取技术所得的收入。

报道称，这一判决意义重大，因为尽管美国以非法向中国转移知识产权为名追查并成功给许多人定罪，但司法部很少在美国法院起诉中国公司。

据财新网报道，福建晋华星期三（2月28日）发表声明表示欢迎该判决，并强调公司一直依法经营，尊重知识产权。

美国于2018年发起对福建晋华的指控，时任总统特朗普当时正发起与中国的贸易战。中国国家主席习近平去年11月与现任美国总统拜登在旧金山实现会谈后，中美关系有所改善。