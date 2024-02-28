香港即日起全面撤销楼市“辣招” 学者：已经太迟

香港楼价较高位下跌超过两成，对经济的负面影响日渐浮现。香港政府周三宣布取消所有住宅物业交易的额外限制，以刺激低迷的楼市。但受访学者认为，近年香港楼市表现一潭死水，当局现在才撤销楼市“辣招”已经太迟。

香港2019年发生反修例风波，之后三年又出现冠病疫情，迫使港府连年推出一系列利民纾困措施，库房出现严重赤字。财政司司长陈茂波周三（2月28日）公布新一年度财政预算案预计，2023/24年度的综合赤字为1016亿元（港元，下同，174亿新元）财政储备只有7332亿元。展望来年，2024/25年度赤字预计为481亿元，财政储备也将下降至6851亿元。

面对严峻的财赤问题，新一份财政预算案宣布多项节流措施，“派糖”规模较去年缩减八成至总额约115亿元。其中，推行三年的电子消费券今年不再派发。薪俸税、利得税退税上限为3000元；下年度首季差饷（不动产税）宽减，每户上限1000元。

开源方面，财政预算案建议立即提高香烟税率近三成二；以及恢复征收酒店房租税，税率为3%，明年1月1日实施。

另外，香港会继续推进落实经济合作与发展组织的全球最低税率方案，以期于2025年开始，向年度总收入7.5亿欧元（10.92亿新元）或以上的大型跨国企业，实施15%的全球最低税率，预期今年下半年提交立法建议。有关方案由2027/28年度起，预计每年为政府带来约150亿元的税收。

陈茂波也宣布，由周三起所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税，即楼市全面“撤辣”。他说：“我们认为在当前的经济及市场情况下，有关措施已无需要。”

港府消息人士认为，自去年施政报告宣布“减辣”后，没有迹象显示市场变得炽热，今年1月私楼成交宗数大约是3500宗，虽然连升三个月，但仍低于去年上半年每月平均4300多宗。在考虑最新市场情况后，当局认为“辣招”已再无必要，也不相信短期内会有大量炒卖情况。

财政预算案“撤辣”的同时，还宣布部分托市措施，包括香港金融管理局宣布暂停实施住宅按揭压力测试要求，同时将3000万元港元自用住宅物业的按揭成数上限调整至七成、价值3500万港元或以上的自用住宅物业的按揭成数上限调整至六成，而非住宅物业的按揭成数上限由六成提升至七成。

财政预算案也宣布未来将举办更多盛事活动，包括向旅游发展局及旅游事务署增拨10.95亿元，举办推动旅游业的活动。其中，旅发局将每月举行烟火及无人机表演，以及推动以“城市漫步”等主题的“沉浸式深度游”等。

在财政预算案“撤辣”救楼市的消息刺激下，不少业主预期楼市升温，周三即时加价或封盘，其中反价由8万至50万元不等。

香港地产中介集团中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今年财政预算案回应了市场声音，将推行了14年的楼市辣招全面撤销。他相信，香港二手住宅市场在今年首季将迎来成交量小阳春，按季有望增加七成，楼价上半年微升5%。

不过，香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，近两年香港楼市表现一潭死水，加上美国未减息，当局现在才撤销楼市“辣招”已经太迟。很多市民忧虑此刻入市会变负资产，仍抱观望态度，未必会贸然入市。

陈伟强表示，今年财政预算案没有惊喜也没有亮点，很多基层市民不满港府减少纾困措施。而且，香港正面临经济结构性问题，包括以前一直倚重的金融和地产行业皆下滑，“预算案中没有提出改变的方案，难以建立港人对香港前景信心，这是一大问题。”