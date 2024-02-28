世行副首席经济学家：中国经济面临增长模式转型 提振消费者信心至关重要

世界银行副首席经济学家阿伊汗·高斯（Ayhan Kose）指出，中国经济正面临增长模式的转型，从投资和出口转向消费和服务拉动经济增长，当局要如何有效增强消费者信心至关重要。

高斯是世行预测局局长，他星期三（2月28日）在国际金融论坛（IFF）一场线上学术对话会上，对全球和中国经济展望作出上述分析。

高斯指出，全球经济在过去一年表现出惊人韧性，一些经济体避免了分析师普遍预测的急剧放缓和衰退。但在通胀和利率持续居高不下、贸易与投资疲软以及地缘政治紧张局势升级的冲击下，全球经济增长正在减速，并将持续放缓。

高斯领导的团队在今年1月初发布的《全球经济展望》报告中预测，全球经济增长率将在2024年放缓至2.4％，比2023年的2.6％低，低于疫情前3％的增长率。

其中，新兴市场和发展中经济体2024年预计将增长3.9％；中国的预估增长率则为4.5％。

中国经济去年取得高于预期目标的5.2％增幅。但考虑到去年经济增速在一定程度上是因为前年的比较基数偏低，在国内外形势依然复杂严峻下，不少分析师对中国保持这一增速并不乐观，并将这个数字定在5%以下。

中国多个省市也意识到今年经济前景面临挑战，有超过半数省市调低今年经济增长目标。中国政府预计将在下周召开的全国“两会”（人大和政协年会）上公布全年经济增长目标。

高斯在对话会上强调了加快投资对促进新兴和发展中经济体经济增长的重要性，并指从经济学来看，无论是消除贫困、创造就业，还是应对气候等问题，都需要投资。他说：“如果说全球经济存在一个大问题，那就是缺乏足够的投资增长。”

但高斯强调，中国是个例外，因为中国在加快投资已进行了很长一段时间，而且仍在持续。他分析，受房地产行业疲软的拖累，流向中国的投资将在今年和明年持续疲软，但这些投资将得到与基础设施相关刺激措施的支持。

高斯认为，中国经济目前正经历增长模式的转型，从投资和出口拉动的经济增长模式，转向消费和服务拉动的经济增长模式。但由于中国消费需求疲软，家庭支出受到抑制，这一转变将面临挑战。

他说：“它们（中国）短期已开始增强消费者信心，并进行必要的改革改善长期增长前景，这对中国经济至关重要。”

中共总书记习近平上周五（2月23日）主持召开中共中央财经委员会会议时强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，促进投资和消费。

高斯认为，中国具备克服当前挑战的政策手段，问题在于如何有效提振消费者信心。他说：“（中国）决策者已经实施了某些措施，我们期待他们在这些措施的基础上发力，应对挑战。”