碧桂园收到清盘呈请 “白名单”落地后房企仍陷流动性危机

中国恒大集团被清盘一个月后，正经历债务重组的另一房地产巨头碧桂园也收到债权人的清盘呈请，凸显中国房企的流动性危机尚未因融资“白名单”落地而化解。

在香港上市的碧桂园星期三（2月28日）发公告披露，公司收到一份清盘呈请，涉及一笔本金约16亿港元（2.75亿新元）的未支付定期贷款及应计利息。

据碧桂园公告，呈请人Ever Credit Limited星期二（2月27日）向香港高等法院提出对碧桂园的清盘呈请，香港高院将呈请的首次聆讯日期定为今年5月17日。

公告称，碧桂园将极力反对呈请，并指提出呈请不代表能成功对公司进行清盘，预计呈请不会对公司重组计划或时间表造成实质性影响。

碧桂园也承诺将征询法律意见，并采取一切必要行动保护其合法权利。公司还将尽力与呈请人保持主动沟通，并在对全部债权人公平的原则下，与呈请人友善协商，努力促使呈请尽快被撤回或驳回。

Ever Credit Limited是主营制造业的香港建滔集团旗下公司。碧桂园回应媒体询问时称，公司涉建滔集团的债务金额在境外整体有息负债中占比很低，单一债权人的激进行动不会对保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响。公司强调，“清盘是各方皆输的结果”。

总部位于广东的碧桂园有一笔美元债在去年10月被认定违约，从而成为继中国恒大之后，本轮房企流动性危机的另一个震中。恒大在2022年6月首次收到债权人提出的清盘申请，最终在今年1月29日被勒令清盘。

房地产咨询机构易居研究院研究总监严跃进接受《联合早报》访问时研判，恒大从违约到清盘也走了好几年流程，除非碧桂园今后两年销售数据继续恶化，债务压力持续增大，否则清盘可能性不大。清盘呈请更像是债权人向碧桂园施压，推动公司加快重组步伐的手段。

近两年来有数十家港股上市房企的境外主体遭遇债权人提出清盘呈请。其中融创中国、旭辉控股和花样年等房企通过和债权人沟通或债务重组，使得呈请被撤回或被法院驳回。

尽管清盘呈请未必会导致公司最终清盘，但受不利消息影响，碧桂园股价星期三开盘后直线下挫，全天收低12.5％至0.63港元。至此，碧桂园股价一年来累计跌幅已超过75％。

为缓解房企资金压力，中国多地1月底起陆续落地房地产融资“白名单”。据公开资料，目前已有29个省份的214个城市向金融机构推送3500多个“白名单”项目。碧桂园称，集团旗下有135个项目榜上有名。这意味着相关项目将获融资支持。

严跃进认为，“白名单”机制在短期内有助于缓解中国房企流动性危机，但当前许多房企不只是项目开工难，还要解决负债问题，仍有赖当局进一步支持和销售端数据回暖，“否则资金迟早会耗尽”。