中国持续收紧量化基金管制 A股受托月涨逾8％

中国金融监管层持续收紧量化基金管制，防止股市大规模抛售行为。一系列强力托市行动带动A股在过去一个月触底反弹，累计上涨逾8％。

中国金融期货交易所星期三（2月28日）晚间发布纪律处分，指上海维万私募基金管理公司管理的三个产品账户、公司实控人及亲属名下的两个自然人账户，未按规定申报实际控制关系，并采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为。

为此，中金所决定对上海维万公司及实控人等通报批评，对相关账户股指期货限制开仓12个月，没收违规所得893万4800元人民币（167万新元），并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。

此前，中国上海和深圳交易所2月20日对另一家涉及异常交易行为的量化基金巨头宁波灵均投资做出买卖股票限制。宁波灵均随后发表公告表示“深刻反省和检讨”，并指公司长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。

接连处罚量化基金的同时，监管机构据报也在采取措施，要求这类依赖电脑演算法进行交易的投资机构逐步淘汰量化投资策略。此举有助于防止对股市的大规模抛售，但也引发对监管部门干预自由市场的争议。

彭博社引述珠海万方投资管理基金经理余颖波说法称，现在监管更加像目标监管而非形式监管，“对于一些策略就是追着打，全方位围堵，预防式监管”。

中国证监会星期三发布新任主席吴清星期二（2月27日）主持召开资本市场法治建设座谈会的消息。吴清在会上强调，资本市场的规范要求极高，“法治兴则市场兴”。

上任刚满三周的吴清说，证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。

新加坡华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭接受《联合早报》采访时分析，“技术流”出身的吴清接任证监会后，外界就期待他能纠正此前市场存在的种种乱象。证监会近期频频出击的举动，表明监管层更重视股市作为投资市场而非融资市场的作用，这对改善投资者预期有所帮助。

不过，谢栋铭指出，证监会目前的做法更像是“头痛医头、脚痛医脚”，要对股市进行“全身调理”，还需要宏观政策提供整体支持，例如解决中国经济面临的结构性挑战，抑制楼市跌势等。“这样才能从根本上对股市起到提振作用。”

2月最后一个交易日，中国A股主要指数低开高走。上证综指全天上扬1.94％至3015.17点。沪指在月初跌至2700点左右的低位后，全月仍累计上涨8.13％。