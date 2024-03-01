需求持续疲软 中国制造业PMI连续五个月萎缩

（北京综合讯）中国官方发布的2月制造业采购经理指数（PMI）降至49.1，为连续第五个月萎缩，显示制造业需求依旧疲软，经济回升动力仍然不足。

中国国家统计局官网星期五（3月1日）发布的数据显示，2月制造业PMI较上月降0.1个百分点；非制造业PMI为51.4，较上月上升0.7个百分点。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，2月受春节假日因素影响，制造业处于传统生产淡季，加之冠病疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到较大影响，因此制造业市场活跃度总体有所下降。

金融界引述东方金诚分析，在中国房地产行业低迷的背景下，居民消费信心受到影响，是制造业需求不足的主要原因，这一点并未因春节消费旺季到来而有所改变。

同日发布的财新PMI与官方PM背离。财新中国2月制造业PMI录得50.9，较上月升0.1个百分点，为2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间。

财新智库高级经济学家王喆说，这显示经济总体回升向好，高质量发展扎实推进。不过，经济面临的困难和压力依然较大，不利因素和不确定性仍然偏多。

经济学家普遍认为，官方PMI调查的企业以大中型央企、国企为主，财新PMI则侧重沿海地区的中小企业。

对于两大PMI再度背离，东吴证券宏观团队分析，官方PMI可视为宏观经济景气度的代表，财新PMI更代表一部分行业的景气度。