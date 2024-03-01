许家印香港洋房被推出招标 市值约5亿港元

（香港综合讯）中国恒大集团创办人许家印在香港山顶购入的三栋洋房被债权人接管后，去年11月被接管的其中一栋目前推出招标，市值约5亿元（港元，下同，约8600万新元）。

综合香港《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”星期四（2月29日）报道，指定营销代理的第一太平戴维斯在电邮声明中说，公司承接管人委托，公开招标出售香港布力径10号E洋房，截标日期暂定为4月22日。

根据声明，该物业是一栋三层独立大宅，配备私人花园和室内升降机，实用面积约4933平方英尺（458平方米）。据悉，这栋洋房市场估值约5亿元，每英尺逾10万元。

许家印早年斥资在山顶布力径购置10号B屋、C屋和E屋三栋洋房。在恒大陷入财困后，他把三栋洋房都抵押给财务公司。B屋2022年11月被中国建设银行（亚洲）接管，去年被接管人推出放售，当时市值约8.8亿元，至今尚未脱售。去年11月，许家印在山顶的另两栋洋房也被债权人接管，市值逾15亿元。

第一太平戴维斯大中华区行政总裁李伟文表示，今年豪宅市场已录得超过五宗过亿交易，其中成交额最大的为山顶卢吉道25至26号A和B屋，以8.38亿成交。加上最新财政预算案宣布取消额外、买家和新住宅三大印花税，若以超级豪宅为例，买家可节省数千万元税费，相信将吸引更多香港买家追捧。