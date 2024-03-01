香港重启投资移民计划吸外资　投资额度至少515万元

近年有大批资金和人才离开香港，港府决定从星期五（3月1日）起重启一项投资移民计划，希望吸引更多海外资金到香港投资。

香港财经事务及库务局局长许正宇星期五说，自去年12月公布该项计划详情以来，当局为金融中介机构、家族办公室服务提供者网络成员和国际商会等举办了多场简报会，吸引来自世界各地，包括中东及东南亚等地的高资产净值人士，对新计划产生兴趣。

许正宇指出，新计划的设计体现了市场综合性，涵盖银行、证券、基金等资产，局方已积极与业界沟通，除了金融界，会计界等专业界别也有较大参与空间，相信反应会不错。

许正宇也说，港府推出的另一项移民计划——高才通计划，涉及个人收入及教育水平要求，新计划则针对资本投资，两者的客群及客源不一，“百货应百客，不同路给不同的人”。

在这项“新资本投资者入境计划”下，合资格申请人须于获许的投资资产投入至少3000万港元（515万新元）。获批申请人可携同其受养人（包括配偶及18岁以下未婚及受养的子女）赴港，一般可获准在港逗留两年，期满后可申请延长逗留期限三年，其后可在每个三年期届满时再申请延长逗留期限三年。他们若在香港连续通常居住不少于七年，可依法申请成为香港永久性居民。

许正宇强调，新资本投资者入境计划有多个特点，包括要求投资额度要有3000万港元，当中包括向新的“资本投资者入境计划投资组合”投入300万港元，其余2700万港元则可选择用1000万港元投资非住宅物业，或全部投放在金融资产。

对于新计划的投资不包括住宅物业，许正宇解释是要避免影响物业市场。他说：“住宅方面与民生关联性很大，若（投资组合）加入住宅，对其他市场特别是物业市场会有一定影响，在民生上必须要考虑（到这点）。”

学者：港府须保障国家安全

多在海外宣传港独特文化

香港投资基金公会认为，“新资本投资者入境计划”的落实，为香港的基金及保险等各类金融产品扩大投资者基础，强化香港金融产品的品牌，大大推动金融业，包括基金业的发展。

不过，香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时认为，香港经济近年表现欠佳，股市和楼市不济，投资前景一般，相信计划只能吸引中国大陆民众申请。

他指出，当局若要提高该计划在外国人眼中的吸引力，须要在保障国家安全的基础上，多点在海外宣传香港的独特文化，尤其是请一些有国际背景的外籍港人协助推广。