官媒：中共集中统一领导和长期执政是中国经济优势

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发布 / 2024年3月3日 7:36 PM
中国官媒《经济日报》星期天（3月3日）发表文章称，中国共产党的集中统一领导和长期执政等是中国经济发展的巨大优势和潜能。图为一名武警星期天在北京天安门广场巡逻。（法新社）
中国官媒《经济日报》星期天（3月3日）发表文章称，中国共产党的集中统一领导和长期执政等是中国经济发展的巨大优势和潜能。图为一名武警星期天在北京天安门广场巡逻。（法新社）

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（北京综合讯）中国官媒发表文章称，中国共产党的集中统一领导和长期执政，以及中国具有内部经济可循环等，都是中国经济发展的巨大优势和潜能。

中国经济正面临一系列不利因素，包括房地产市场长期低迷、消费疲软和通货紧缩等。官媒《经济日报》星期天（3月3日）发表题为《认清中国经济发展的优势和潜能》的署名评论文章，为中国经济信心喊话

文章称，在前进的道路上会遇到很多困难，越是在困难时，越要认清中国经济发展的巨大优势。

文章称，根据当前中国经济发展的现实情况，至少有四个方面的巨大优势和潜能：一是中共领导下的社会主义制度，既是中国经济制度的最大特色，也是中国经济发展的最大优势。

文章说，中共的集中统一领导和长期执政，目光高远，能够不为眼前利益所干扰，善于审时度势，化危为机。同时，中共领导下的社会主义制度，能够充分发挥新型举国体制的优势，实现科技自立自强，有效防范和处置重大风险，抵御外部环境带来的各种压力挑战。

二是中国具有内部经济可循环的优势，可依靠扩大内需特别是居民消费持续带动经济增长。文章阐述，一方面中国产业体系完备，具有强大的供给能力。另一方面，与强大的供给能力相匹配，中国有超大规模的内需市场。

三是中国具有要素资源集聚优势，可通过生产力布局的调整创造人口和产业集聚，发挥创新集聚效应；四是具有人力资本存量优势，可与中国国情结合，在新一轮科技革命中产生巨大收益。

文章最后写道，有了上述四个方面的巨大优势和潜力，加上中国人吃苦耐劳的精神、中国企业家的创新精神，以及中国产品的强劲竞争力，相信中国经济的前景将更加光明。

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