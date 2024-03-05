海底捞引进加盟模式 近期不在新加坡实行

中国火锅连锁企业海底捞国际控股星期一（3月4日）宣布推出加盟模式，以进一步扩大其餐厅网络。

根据公司向香港交易所提交的文件，公司说将为加盟餐厅提供人员培训、供应链系统、管理经验、食安管控、品牌营销服务、绩效考核等中后台服务，旨在确保食品安全及顾客体验。

公司指出，引入加盟模式能增强营运能力，引入更多优质资源，提升营运效率，且还能在保持管理水准和顾客体验的同时，实现向更多区域的扩张。

据财新网报道，截至2023年6月30日，海底捞在大中华区共运营1382家餐厅，均为直营。其中约17%餐厅位于一线城市，40%位于二线城市，剩余40%分布在较小城市。

据报道，在餐饮业经营者纷纷采用加盟模式快速扩张的背景下，中国餐饮行业面临激烈竞争。据中国特许加盟展（China Franchise Exhibition）报告显示，2023年中国餐饮加盟商的数量同比增长178%。从城市分布的角度来看，一线和二线城市更高的运营和劳动力成本，促使连锁品牌将扩张的目光投向了较小的城市。

加盟模式暂不在新加坡实行

不过，海底捞的加盟模式近期内不会在我国实行。新加坡海底捞发言人向《联合早报》说明，这次模式是在大中华区市场试水，集团海外业务由总部位于新加坡的特海国际负责。特海国际是继海底捞国际控股和底料供应商颐海国际后，创始人张勇领导的第三家上市公司。

特海国际招股说明书显示，海底捞国际控股持有集团90%股份。特海国际餐厅网络横跨亚洲、北美、欧洲、大洋洲和中东等12个国家，共计115家餐厅。彭博社资料显示，截至去年上半年特海国际约有57%的营收来自东南亚，是公司营收占比最大的区域。

海底捞国际控股（6862.HK）股价星期二（5日）高开低走，闭市跌3%至13.56港元。特海国际（9658.HK）闭市跌1.7%，报9.81港元。颐海国际（1579.HK）上涨4.32%至11.12港元。