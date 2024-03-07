中国央行原行长：建议设房地产预售资金保险机制

（北京综合讯）中国人民银行原行长易纲建议设立房地产预售资金保险机制，让房企有约1万亿元（人民币，下同，约1900亿新元）的资金可以立即使用，以帮助解决房企面临的流动性困难问题，确保完成建设项目。

综合中国网和彭博社报道，现任中国政协经济委员会副主任的易纲，星期四（3月7日）在全国政协全体会议上说，“要重点支持大多数房企特别是民营头部房企持续稳定经营，着力解决他们的流动性困难，支持房企把楼盖好，按质按时交到购买者手中”。

具体建议方面，易纲提出，从2024年到2026年，中央财政或人民银行每年按预售监管资金余额的1%提取预售保险基金，估计约每年100亿元（人民币，下同，约18.6亿新元），共提取预售保险基金约300亿元。

房企将被允许动用一定比例的预售监管账户资金，估计有约1万亿元的资金可供房企立即使用。如果房企未来出现烂尾楼，可以先动用预售保险基金进行赔付。

易纲说，预售资金保险机制可以实现“四两拨千斤”的资金撬动作用，在一定程度上帮助房企渡过难关，并在未来三年内过渡到以现房销售为主的模式。

此前，中国星期二（3月5日）公布的政府工作报告强调，要优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求，要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。