中国今年首两个月出口远高于预期

（北京综合讯）官方数据显示，中国今年首两个月进出口增长超出预期，显示全球需求呈现上升的初步迹象。

据中国海关总署官网星期四（3月7日）公布，以美元计价，今年1至2月，中国进出口总值9308.6亿美元（1万2436亿新元），同比增长5.5%。其中，出口5280.1亿美元，增长7.1%；进口4028.5亿美元，增长3.5%。

这一数字超出经济学家的预期。此前接受彭博社和路透社调查的经济师均预测，中国1至2月出口总值同比增长1.9%，进口方面，路透调查预测增长值为1.5%。

这是一个令人鼓舞的信号，显示全球市场需求正在回升。中国海关总署称，今年首两个月，中国对亚细安、欧盟、美国的出口同比分别增长了9.2%、1.6%与8.1%。

进出口数据大幅增长的部分原因是基数效应，去年1至2月，中国刚刚结束了严格的动态清零防疫政策，彼时出口同比下降6.8%。

出口价格变化也是影响因素之一。路透社报道称，一些经济学家认为，至少最近的部分出口增长，可以归因于中国制造商大幅降价，以获得国际订单。

在过去的一年里，在房地产危机、需求放缓、地方政府巨额债务负担等挑战下，中国政策制定者一直在努力支持经济增长回升，不过，出口这一关键的经济增长引擎是否可持续帮助提振经济，市场还持保留意见。

在官方数据发布之后，A股三大指数震荡下行，上证指数收跌0.41%，深证成指跌1.37%，创业板指跌2.33%。

法国兴业银行大中华区经济学家林紫琼对彭博社说，中国还有更长期的担忧，包括在地缘政治紧张局势加剧的情况下，全球供应链的多样化，可能会对中国的出口市场份额造成压力。