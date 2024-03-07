新中经贸部门联合起草规划 指引苏州工业园区未来10年发展

中新苏州工业园区迎来开发建设30周年之际，新加坡贸工部和中国商务部正联合起草关于园区高质量发展的合作规划，指引园区未来10年发展方向和双边合作重点内容。

苏州市长吴庆文星期四（3月7日）在江苏省人大代表团开放团组会议上，回答《联合早报》关于苏州工业园区未来发展的问题时披露，新规划涵盖开放、创新、产业和治理四个方面。

吴庆文曾在2018年至2021年担任中共苏州工业园区党工委书记。他介绍，园区将继续深化拓展两国在双向投资、绿色发展、数字经济、服务贸易，特别是数字贸易等方面合作；也将进一步聚焦生物医药、人工智能、纳米科技，特别是第三代半导体等领域，加快发展具有高科技、高效能、高质量增长特征的新质生产力。

他也披露，苏州工业园区与淡马锡集团共建的中新生命科学园近期将开工，和吉宝有限公司、盛裕集团合作的近零碳产业园也在加快推进。

中共总书记习近平去年7月视察苏州工业园区时，要求园区继续扩大国际合作，打造开放创新的世界一流高科技园区。吴庆文说，去年江苏省委省政府专门出台工作意见，从10个方面支持苏州工业园区加快建设世界一流高科技园区。近期江苏省人大也将出台相关决定，进一步保障、监督和推动园区建设进程。

1994年5月启动首期开发建设的苏州工业园区，是新加坡与中国首个政府间合作项目。吴庆文指出，苏州已将中新合作确立为城市发展长期战略；为了更好地系统性推广复制园区经验，苏州去年也设立中新产投公司，目前正和对口协作的安徽阜阳和河南信阳，洽谈不同形式的共建园区。

共有16名代表在江苏代表团开放团组会议上发言，全场的高潮出现在省委书记信长星口中的“伤停补时”环节。

在江苏演艺集团总经理柯军回答关于非物质文化遗产传承的问题后，主持会议的省长许昆林提议这名昆曲传承人“现场唱两句”。信长星笑着对身旁的许昆林抛出一句足球术语：“（现在是）伤停补时啊？”在足球赛中，伤停补时是半场结束后酌情增补的时间。

柯军随后清唱了20秒昆曲《顾炎武》选段，博得会议现场最热烈的一轮掌声。