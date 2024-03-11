中国车市淡季掀降价潮

（北京综合讯）中国汽车行业近期掀起降价潮。业内人士称，今年市场竞争将非常激烈，将是车企能否站稳脚跟的关键年。

据中国央视财经星期一（3月11日）报道，3月并不是车市的传统打折季，但2月以来，中国国内已有10家左右车企陆续宣布下调旗下车型的价格，调价车型基本以新能源纯电和混动车型为主，价格集中在10万元（人民币，下同，1万8500新元）到20万元区间，最高降幅接近15%，可达3万元。

中国乘用车市场信息联席会的数据显示，今年1月，中国狭义乘用车市场零售销量达203.5万辆，同比增长57.4%，但环比下降13.9%，其中新能源汽车降幅尤其明显。进入2月，狭义乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%。

央视报道引述业内人士称，近期碳酸锂价格处在低位，为新能源车型创造降价的条件。近年来，中国新能源汽车产业技术和规模双提升，使得纯电车型有了降本降价的实力和底气，应对淡季市场。

不过，乘联会也称，在经历几年的新能源车高速增长后，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争将会非常激烈。

乘联会指出，车企需要理性平衡企业降价与可持续发展的关系，谨防降价带来的行业利润率下滑过快、研发投入压力加大、消费者价格观望增强、国际竞争担忧加剧等不确定风险。