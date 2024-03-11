中国监管机构据报要求大型银行加强支持万科融资

（香港／北京综合讯）中国监管机构据报近期与金融机构开会，要求大型银行加强对房地产巨头万科集团的融资支持，并呼吁债券持有者与万科讨论还债展期事宜。

路透社引述知情人士称，中国国务院负责统筹支持万科的工作，金融机构被要求尽快推进对万科的融资支持。

这是中央政府罕有的干预措施，以帮助陷入困境的房地产公司。监管机构提出的要求包括，银行要保障万科的融资，保险业者要延长万科私募债券的还债期限，所有相关人士要保证公募债券获得偿还。

知情人士称，一些大型全国商业银行此前对万科提出较为严格的还款要求，这增加了万科面临的财务压力，去年第四季，万科从银行获得的新贷款总数同比下滑了过半。

万科正在寻求与一些保险公司延展债务期限，此前有消息传出，债权方泰康保险、太平保险和新华保险等保险公司都已收到万科的债务延期请求。

市场传闻称，新华保险拒绝了万科的展期要求，但新华保险3月3日予以否认，称对中国经济发展充满信心，坚决支持中国房地产业健康发展。

万科一直被视为中国房企的“优等生”， 是中国仅有的几家拥有投资级信用评级的开发商之一。有分析认为，如果万科债务危机持续，将进一步打击外界对中国房地产业的信心。

据财新网报道，除保险公司的百亿级私募债外，万科今年将有逾296亿元人民币（55.6亿新元）的公开债务到期。

在陷入债务展期风波之后，万科股价与债券价格近期出现大幅波动。万科上周两度发布公告，表明公司有能力偿还要到期的美元债。