小米新能源车月底发布 股价大涨

（北京综合讯）中国手机商小米集团官宣本月底将会交付新能源车的消息后，小米港股股价一天内上涨了11%。

小米汽车星期二（3月12日）在官方微博发文说，小米首款车型SU7将在3月28日正式上市，“不负三年之约，上市即交付，交付即上量”。

上述消息一出，小米集团港股价格在早盘开市后快速上涨，从开盘的每股13.62港元（2.32新元），最高上升至15.06港元，收盘时每股14.92港元，比前一天上升11.34%。

小米是在2021年宣布进军电动汽车领域。

综合第一财经和澎湃新闻报道，去年12月28日，小米汽车在北京举行的技术发布会上发布了首款纯电动车型小米SU7，定位C级高性能生态科技轿车，计划在今年上半年量产上市。

小米集团创始人雷军在发布会上说，小米汽车搭载了101kWh宁德时代麒麟电池，三元锂的电芯。

雷军在今年中国全国两会期间受访时说，正为小米汽车上市做最后的冲刺准备，期间进行了大规模的路测。

目前仍未公开的小米SU7售价成最大悬念。雷军此前否认了网传的“9.9万元（人民币，下同，1万8367新元）、14.9万元甚至19.9万元”订价，并放话小米新车“50万以内，有对手吗？”

据央视财经报道，中国汽车行业2月以来再掀降价潮。业内人士称，今年市场竞争将非常激烈，将是车企能否站稳脚跟的关键年。