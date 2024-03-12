中国发展高层论坛将登场 李强据报不会与外企高管会面

（北京综合讯）路透社引述知情人士报道，中国总理李强不打算在3月底举行的中国发展高层论坛上，会见访华的一众外企高管。

北京自2000年以来每年都在钓鱼台国宾馆举行中国发展高层论坛。该高级论坛历来为跨国企业首席执行官和中国政策制定者提供会面并讨论外商投资问题的机会，苹果首席执行官库克和桥水基金创办人达利欧都是论坛常客。

论坛每年的一个重要环节即是中国总理与企业高管的会面。不过，路透社星期二（3月12日）引述三名知情人士报道，虽然李强仍计划参加3月24日至25日的论坛活动，但他不会如以往般与外企高管会面。

知情人士补充说，论坛的计划仍在敲定中，可能还会有变动。

经济学人智库首席中国经济学家苏月分析说，对外企高管而言，这一决定可能有些令人失望。“在充满不确定性的时期，企业领导人肯定更希望有一个与中国领导人直接沟通的渠道，表达自己的担忧，并接收明确的信息。”

中国上周才刚宣布取消30多年来全国两会结束时总理举行记者会的惯例。一些观察人士认为，这个决定是中国日益向内看和集权控制的迹象。

据中国外交部去年3月发布的新闻稿，李强当时担任总理还不到一个月，便会见了出席中国发展高层论坛的世界五百强企业负责人、主要国际组织代表等，并说无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。

李强过后在去年和今年多次与外国商界领袖会面的活动中，多次重申了开放的信息。

尽管如此，中国实际使用外资的金额仍在持续下降。中国商务部2月在官网发布的数据显示，中国今年1月实际使用外资金额1127.1亿元（人民币，下同，210亿新元），同比下降11.7%，环比增长20.4%。

中国去年全年实际使用外资金额1.1339万亿元，同比下降8%，是过去五年来首次下滑，同时，外商直接投资也大幅下降。