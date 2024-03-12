穆迪下调万科投资评级 隔天万科股债双涨

国际评级机构穆迪本周下调中国地产开发商万科的评级后，隔天万科股票和债券反而迎来大涨。

穆迪星期一（3月11日）将万科的投资评级从Baa3下调至Ba1，意味着万科目前属于“非投资级别”，即所谓的“垃圾债券”。同时，穆迪还将万科的所有评级列入下调观察名单。

穆迪还预计，受合同销售下降、融资不确定性上升影响，万科的信用指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12到18个月内减弱。

万科是中国仅有的几家拥有投资级信用评级的开发商之一。目前全球三大评级机构中的另外两家——标普全球和惠誉对万科的评级均为BBB，仍高于垃圾级。

彭博社报道称，若这两家中的任何一家下调万科评级至垃圾级，可能会促使投资级债券投资者抛售所持债券。

不过，星期二（3月12日）午间开盘后，万科深港股票和多只债券大涨。截至收盘，“20万科08”涨近8%，“22万科05”“21万科04”涨近6%；万科A股上涨5.7%，港股涨超10.3%，均创下近一个半月来最大单日涨幅。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时分析，虽然评级下降必然会引起市场恐慌，但还是会有一些精明的投资者在分析公司财务状况后作出判断，万科股债双涨就是“市场给出的答案”。

傅方剑说，一方面万科账面上的货币资金仍然充足，能够覆盖下来的短期债务；另一方面，万科有国资背景加持，“如果国家要出手救，万科也是必救的一个企业”。

据万科财报，截至去年9月，万科账面上有货币资金1036.8亿元（人民币，下同，197亿新元）。据穆迪统计，万科到明年6月有约140亿元的离岸债和200亿元的在岸债券到期。

万科在星期二（12日）给路透社的声明中就提到，公司目前经营和再融资正常，融资渠道稳定。声明还说，评级下调对公司融资活动的影响是“可控的”。

另外，中国政府层面过去两天也释放出积极信号。路透社星期一引述知情人士报道，中国监管机构近期与金融机构开会，要求大型银行加强对房地产巨头万科集团的融资支持。隔天路透社再引述知情人士称，万科正在与银行就债务互换进行谈判。