境内债券到期未能支付利息 碧桂园：尽最大努力筹措资金

（北京/上海综合讯）中国房地产巨头碧桂园未能按时支付一只已展期的境内债券利息，相关款项偿付进入宽限期。受此消息影响，碧桂园股价星期三（3月13日）下跌近5%。

综合澎湃新闻与彭博社消息，多名债券持有人星期二（3月12日）称，没有收到碧桂园旗下债券“H1碧地01”拟定当天到期兑付的利息。

对此，碧桂园回应称，因销售恢复情况不达预期、资金调拨承压等原因，这支债券的9600万元（人民币，下同，1780万新元）利息资金尚未全额到位。

碧桂园称，根据现有债券合同条款，公司仍有30个交易日的宽限期。公司将在宽限期内通过做好销售、盘活资产、削减不必要的行政管理开支等方式，尽最大努力筹措资金。

碧桂园旗下九只寻求展期的境内债券在去年9月全部展期，涉及金额合计约为150亿元，此次碧桂园未能如期兑付债券利息，显示这家民营企业的资金压力仍然持续。

为缓解房企的流动性压力，中国今年1月开始推动城市房地产融资协调机制，建立可以给予融资支持的房地产项目“白名单”，并推送给商业银行。截至3月7日，碧桂园纳入白名单的项目达237个，已获融资支持金额（包括展期金额）15.52亿元。

据第一财经网报道，截至目前，“白名单”涉及项目数量已达6000个，金融机构审批通过贷款超2000亿元。

不过，项目的实际放款进度不一。有房企称，共申报了100多个项目进入各地“白名单”，但目前一笔融资都没拿到，但也有同类型房企旗下项目顺利拿到了融资。

中国房地产研究机构克而瑞数据显示，目前房企融资情况整体仍然较为低迷，今年2月，中国65家典型房企的融资总量为218.87亿元，环比减少47.2%，同比减少49.3%，创下了2021年以来的单月融资新低。