蔚来汽车换电服务达成4000万次

（北京综合讯）中国电动汽车制造商蔚来汽车首席执行官李斌星期四（3月14日）宣布，到目前为止，蔚来已达成4000万次电池更换服务。

综合路透社与新浪科技报道，李斌星期四的蔚来长寿命电池战略沟通会上称，蔚来截至当日已布局2382座换电站，公共充电桩2万1652个，至当天上午10点，蔚来公共充电桩服务次数超3569万次。

李斌也宣布，蔚来汽车与动力电池龙头宁德时代达成协议，合作开发寿命更长的电动车电池，目标是将电池的使用时间延长到八年或10年以上。

蔚来汽车是少数几家押注电池交换作为电动汽车主要动力选择的电动汽车制造商之一，该公司目前大部分电池都是从宁德时代购买。

一些批评者认为，电池交换站是项昂贵的投资，但在蔚来看来，它们既是电动汽车充电的更快速解决方案，也是提高电网稳定性的储能设施。

李斌在沟通会上说，该公司电池更换和公共充电站面临的最重要问题就是电池寿命。

蔚来汽车推行为电动汽车开发“端到端”技术的战略，包括先进制造、电池、自动驾驶和芯片，近年还涉足智能手机制造和电池更换等领域，并在吸引顶尖人才和设施方面投入巨资。

不过，蔚来已连续亏损多年，且亏损额不断扩大。据蔚来汽车3月初发布财报，2023年，蔚来汽车实现营收556.18亿元（人民币，103亿新元），毛利率同比下滑4.9个百分点，净亏损进一步扩大43.5%至207.2亿元。