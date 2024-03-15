中国2月新建住宅销售价格连续八个月下跌

（北京综合讯）中国国家统计局公布的数据显示，2月中国70个大中城市新建住宅销售价格连续八个月下跌，且同比降幅扩大，表明虽然政府采取了一系列措施提振房地产市场，但行业低迷状态仍在持续。

根据中国国家统计局星期五（3月15日）公布的数据，中国各线城市2月新建商品住宅和二手住宅销售价格同比降幅均扩大。

新建商品住宅方面，一线城市销售价格同比下降1%，降幅比上月扩大0.5个百分点。二、三线城市销售价格同比分别下降1.1%和2.7%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

二手住宅方面，一线城市销售价格同比下降6.3%，降幅比上月扩大1.4个百分点。二、三线城市销售价格同比均下降5.1%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

路透社根据中国国家统计局公布的数据测算，中国上月70个大中城市新建住宅销售价格按年跌1.4%，连跌八个月，是去年1月以来最大跌幅；按月跌幅维持在0.3%，连跌九个月。

分析师将2月新建商品住宅的价格下跌归因于销售淡季，以及农历新年假期的影响。

中原地产首席分析师张大伟分析，2024年楼市的需求、购房者的收入和信心都还需要一定时间恢复，还在逐渐见底过程中。他预计楼市在第一季出现“小阳春”的可能性很大。

为提振疲弱的房地产市场，中国政府今年采取了一系列措施，例如在1月推进房地产项目融资“白名单”，要求商业银行提供资金支持，2月也宣布有史以来最大幅度的下调基准抵押贷款利率，以稳定市场信心与预期。不过，目前来看，行业前景仍难言乐观。

荷兰国际集团大中华区首席经济学家宋林说，房地产价格下跌将产生负面财富效应，对消费构成不利影响。

她指出，中国当局取消购房限制、推出房地产项目“白名单”以及下调五年期贷款优惠利率等措施，都在朝着正确方向迈步，但可能仍需进一步的支持性政策。