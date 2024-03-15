香港零售饮食业过去一年生意惨淡

香港人在疫后纷纷北上消费，导致当地零售饮食业过去一年生意惨淡，有39年历史的大型食品及急冻食品连锁专店“大昌食品市场”，星期五（3月15日）更宣布全线结业。有饮食界人士估计，未来一段时间香港会有3000家食肆结业。

香港冠病疫情结束后，从去年年中开始掀起一阵北上消费热，至今仍未退潮。上星期六（3月9日），出境港人就有37万，其中机场离境者仅占2万6000人，换言之，大部分离境港人都是北上中国大陆；同日入境旅客大约14万，其中10万4000人来自大陆。

香港《明报》星期五指出，香港大量人流净流出，令饮食零售业界叫苦连天，有业界人士私下估计，未来一段时间会有3000家食肆结业。香港餐饮联业协会会长黄家和则说，他还不至于那么悲观，但承认农历新年过后饮食业生意非常恶劣，的确极可能会出现结业潮，但他拒绝评估数量。

黄家和说，香港饮食业界现在面对的最大问题，是每个周末都有三四十万名巿民北上消费，一个月北上人次可能高达600万；与此同时，大陆客及外来旅客的数量远少于北上港人，而这些访港旅客的人均消费也不及疫情之前。种种情况，都对饮食业构成很大冲击。

香港《东方日报》星期五也在头版报道，近期西环、元朗、九龙城等食店集中的老区，均有小店因生意不景、捱不住而决定结业，还有经营逾50年的老店搬离旧铺。饮食业界指出，今年餐饮业比去年同期生意明显下降，加上港人北上消费热潮未减，小型餐厅必首当其冲。

“大昌食品市场”的母公司大昌行集团表示，决定关闭28家食品零售店铺，但强调会继续提供采购、分销及食品加工等业务。公司人事部星期五陆续向员工发出将于4月14日终止雇佣合约的通知书，估计有近百名员工受影响。

香港中国经济文化发展促进会研究员伍俊飞接受《联合早报》访问时说，大昌食品曾在香港拥有90家分店，为当时首屈一指的急冻食品店，但其后便开始瘦身，逐渐减少分店数目，到如今正式结业，反映出香港食品零售业的艰难。

伍俊飞指出，香港食品零售业压力大，主要有三方面原因。一是经营成本居高不下；香港商铺租金高，雇工薪资高，零售业经营不易。二是电商冲击传统实体店；年轻人的购物习惯改变，实体店营业额下降。第三，港人北上消费给本地零售业带来负面影响；香港已经融入大湾区，陆港交通也更加便捷，大陆消费价廉物美，导致香港餐饮业整体受到冲击。

他认为，香港低附加值零售业的困难将持续较长时间。市场会淘汰一批利润率低的商家，而那些能提供高附加值的零售业将最终胜出。企业须要靠自己，根据市场调整业务。