中国年轻人攒金豆踩坑

（北京综合讯）金价居高不下，“攒金豆”成为中国流行的理财方式之一。但消费者肉眼难以分辨黄金制品的含金量，越来越多年轻人踩坑。

中国经济增长放缓，股市和楼市资产价格都不及预期，黄金则大受欢迎。彭博社星期六（3月16日）引述香港珠宝零售商周大福的数据报道，2000年后出生的消费者，是中国目前购买金制品最多的人群。

相比金条等大件，每颗价格在500元至600元（人民币，94至113新元）的1克小金豆被认为是门槛极低的投资。但专家指出，消费者难以区分真金和含杂质的黄金制品，买金投资并非没有风险。

彭博社报道指出，当年轻人试图用攒下来的金豆兑现、或换成其他金制品时，才发现自己踩坑了。26岁的陈女士想用自己的金豆换一只金手镯，却发现几乎所有的金豆都混有铁、锌和铜等杂质。她表示，自己都是向品牌店购买金豆，价格也不低。

据澎湃新闻报道，在投诉平台“黑猫投诉”上关于黄金的6000余条投诉中，含金量不足、克重不足是买金时最常遇到的问题。报道说，小金豆是假黄金的重灾区。有消费者去黄金回收店置换时，才被告知他购买的小金豆，掺铜量高达91%，含金量仅9%，离足金相差甚远。

此外，能将金豆按黄金克重换成金饰的商家，也只有少数，如周大福就只能按低价回收金豆，完全没有消费者所期待的黄金涨价，手里的金豆也升值的效果。

伦敦贵金属咨询公司Metals Focus的董事总经理卡瓦利斯说，通过买金豆或黄金制品投资黄金意义不大，因为黄金制品价格一般比金价高出10%至30%，把钱投在黄金类ETF（交易所交易基金）更合适。