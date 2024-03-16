北京警方：在全力对“中植系”追赃挽损

（北京综合讯）中国对资产管理巨头中植企业集团的处理已到全力追赃阶段。

北京市公安局朝阳分局去年11月通报对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

朝阳公安星期六（3月16日）再对相关案件发通报，除了表示对涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，也同时指出，案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。

通报称，中植系所属财富公司案件的涉案公司其他相关人员，应主动配合警方调查取证，积极退缴违法所得，对主动退缴、认罪悔罪的，可依法从轻或减轻处罚。通报并附上退缴赃款的专用账户信息，称退缴人员本人可前往银行营业网点办理汇款业务。

财新网报道称，据同类案件的操作，涉案者及公司员工将被要求退回相关收入。报道引述中植集团内部员工称，已接到通知“让把之前发的奖金、薪酬都退回去”。

去年8月开始，中植企业集团旗下财富公司产品相继出现逾期，公司资金链断裂问题浮出水面，涉及15万名高净值投资人、近5000家企业客户。后中植集团公司承认，其债务高达4600亿元人民币（866.3亿新元）。

去年11月，司法部门对中植系爆雷问题启动刑事追责；今年1月，北京第一中级法院裁定受理该集团破产清算申请。分析认为，北京对中植系的处理格外迅速，是为尽量减少中植系对金融市场造成冲击。