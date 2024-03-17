中国“两会”主要投资启示

中国2024年“两会”政治会议于2024年3月4日拉开序幕。从市场反馈来看，投资者对2024年的预算案似乎不以为然。更令投资者失望的是，今年的总理记者会被取消了，这打破了30年以来的惯例。

在市场普遍存在不确定性的情况下，这并没有减轻市场对中国政策变得越来越不透明和不可预测的担忧。

李强首次作为总理在会议上进行2024年政府工作报告。总体而言，中国2024年的经济目标与去年相似，而且和市场预期基本一致。中国将今年的国内生产总值（GDP）增长目标设定为5%左右，与去年的目标相同。但由于基数效应增强，今年的增长目标难度会更大，预示政策支持力度的加强。此外，中国将官方财政赤字目标保持在GDP的3%，今年消费价格指数（CPI）标保持在3%左右。

虽然主要宏观目标没有太多意外，但今年政府的主要任务有了一些变化。对比去年的八项工作任务，今年的政府工作报告列出了10项任务。今年新增的两项任务主要涉及技术和基础设施建设，强调了中国致力于发展数码经济，以推动经济长期增长的决心。与此同时，政府将依靠基础设施投资来促进2024年的经济增长。

我们认为今年的政府工作报告对以下行业和板块给出了更为支持的基调。首先，科技和创新被列为重中之重。今年的政府工作报告再次强调加快产业升级和数码经济发展，并特别提到了推动传统产业数字化的“AI+”举措。我们相信与数码经济相关的行业将受益。科技、自动化、软件、电信等都将从中受益。

此外，提振国内消费是目前的第三项任务（从去年的第一项任务下降）。李强总理表明目前中国有效需求不足，并承诺提供政策支持，提高收入水平，优化供应，减少限制措施，以提振国内需求。同时，李强总理再次强调耐用品更新和以旧换新的重要性，这有助于提振汽车、电子产品和家电的销售。

国企改革被列为第四项任务。尽管国企改革在今年的政府工作报告中的地位相对去年低了一位，但国企改革仍然是政府议程中高度优先的一项关键工作任务。国有企业改革主题最近引起了投资者的普遍关注。

国有资产监督管理委员会年初宣布了多项国有企业改革政策，并在其他政府会议上进一步讨论了这一主题，目标是提高国有资本的效率、增长质量和资源配置。我们认为，深化国企改革将实现管理层激励和股东回报更好的结合。但缩小国企估值折扣仍需要从根本上改善政府驱动和投资项目的回报，并缓解地方政府的资金状况。这需要时间，不可能在一夜之间解决。

与去年相比，今年的政府工作报告提供了与医疗保健相关的更详细的工作计划。这也是报告中首次提到“创新药物”，反映了政府对创新药物开发的重视。我们相信，具有强大创新实力和研发管线的制药公司将从中受益。报告还旨在提高医疗卫生服务能力，在全国范围内实施私人养老金制度，加强医疗保险基金的定期监管，支持中医药传承和创新等，以改善人民的福祉，积极应对人口老龄化的需求。

另一方面，房地产行业并没有给投资者带来什么意外。报告中提到的一些关键信息包括：优化房地产政策，在资金需求方面为不同类型的开发商提供平等待遇，重点向经济适用房的新模式过渡，满足首次购房者和升级者的需求，降低抵押贷款利率，优先交付房屋和支持城中村改造。与去年的报告一样，今年的“政策目标”部分也没有提到“住房是用来住的，不是用来炒的”。

除了降低抵押贷款利率，房地产行业显然还需要更多的政策支持。今年迄今全国房地产销售依然疲软，房地产仍面临巨大的压力。政策支持可能会以进一步承诺补充贷款、放宽购房限制和首付要求以及直接购买现有住房的形式出现。围绕万科流动状况的负面媒体新闻表明房地产行业的困境正在加深，尽管后来有报道称，该公司表示已准备好偿还2024年3月11日到期的6亿3000万美元（8亿4000万新元）债券所需的所有资金，并正在有序地推进偿还债务的进程。

在金融方面，政府承诺通过增加超过1200万个新就业岗位来支持劳动力市场，这可能是个积极的信号。然而，抵押贷款利率的降低将进一步对银行的净息差施加压力，而承担更多“国民服务”的需求将增加该行业的信用风险状况。

（作者李彩莲是华侨投资研究公司总经理）