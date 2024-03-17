中国官媒：发展新质生产力要防止一哄而上

（北京综合讯）在中国各地政府将发展“新质生产力”列为今年重点工作后，中国官媒《经济日报》发文称，发展新质生产力要“高度警惕先是一哄而起，最后一哄而散”。

中国国务院主办的《经济日报》星期六（3月16日）发表署名“金观平”的文章，重申中共总书记习近平在今年两会（人大、政协年会）期间的讲话，“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式”。

这篇题为《发展新质生产力要防止一哄而上》的文章说，发展新质生产力的突破口与主攻方向，在于培育壮大新兴产业、超前布局建设未来产业。“无论哪一个赛道，涵盖的都是技术密集型产业。这些产业资金投入大、时间周期长，产业技术和产品更新迭代快，要想有所突破，绝非一夕之功。”

文章说，倘若忽视产业发展规律，不顾实际地推动战略性新兴产业和未来产业发展，只会欲速则不达，导致新的重复建设、产能过剩等问题，对地方经济社会发展产生消极影响。

文章指出，一哄而上，带来的不仅是部分项目“烂尾”造成的资源浪费，还会导致优质资源分散错配，抬高人工、原材料等产业生产要素价格，形成主体分散和布局分散等行业乱象。“我们在这方面是有过教训的，当引以为鉴。”

今年两会期间，中国高度聚焦新质生产力。中国总理李强在政府工作报告中要求加快发展新质生产力，并指出这涉及智能化、新能源汽车、创新药、量子技术、商业航天、生命科学等领域。