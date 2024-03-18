台民众疯狂抢购高股息ETF 财经官员警示小心“羊群效应”

台湾股市因台积电等半导体类股大涨突破2万点历史新高，许多民众担忧错过这波大好行情，纷纷将定存解约、质押房屋，疯狂抢购指数股票型基金（Exchange Traded Fund，简称ETF）。中央银行总裁杨金龙随即警示投资人要小心“羊群效应”。

金融监督管理委员会主任委员黄天牧星期一（3月18日）在立法院财政委员会指出，目前台股ETF有48档，持股市值占整体台股市值仅2.38%，成分股涵盖402档上市柜公司，范围相当广，占整体股市成交值1%，仍在可管理围内，但金管会已请相关单位研议强化管理机制。

在美股辉达等AI半导体类股屡创新高的带动下，台积电、联发科等权值股农历年后也创下惊人涨幅，台股跃上2万点历史新高，3月依然在2万点左右震荡。

不少民众担忧赶不上这波上涨列车，又希望有稳定收益，于是多档投资标的有AI类股，以及每季都有固定配息，乃至每月配息的高股息ETF，遂成为投资人疯狂追逐的投资标的。

3月募集的统一投信台湾高息动能ETF（00939）和元大投信发行的台湾价值高息ETF（00940）更让这波ETF吸金潮达到最高峰，后者募集日为3月11日至15日，因民众申购太踊跃，承办的玉山证券和富邦证券3月13日公告暂停受理，连发行的元大投信也罕见发声明提醒投资人冷静。

许多民众将定存解约、抵押房贷，甚至启动信用贷款来申购ETF。杨金龙随即提醒投资人，金融市场有群众效应，就像羊群，“一起上去，就会一起下来”。

立法院财政委会星期一邀请黄天牧和央行针对“从ETF热卖看政府如何健全投资管道引导民间游资，避免热钱过度投入房市”进行专题报告。

金管会证券期货局副局长高晶萍证实，00939募集500亿元（新台币，下同，21.1亿新元）资金，00940更超过1700亿元。这两档基金总共2200亿元，分别要在3月20日和4月1日挂牌上市。

不过，此时的台股已届2万高点，投资人既申购，又怕股市崩跌，00940尚未挂牌，00940自救会的社团已超过2万人。

朝野立委星期一异口同声向金管会反映，正因实质薪资上涨有限，无法胜过通货膨胀，因此标榜月月配息的ETF才会大受欢迎。

立委们要求金管会必须加强管理投信公司与网红宣传ETF胜过定存的广告用语，避免在股市下跌时，投信公司用投资人自己的钱配息给投资人。

黄天牧说，这些宣传的确有“置入”的味道，强调ETF胜过定存的说法，他也觉得不妥，已要求股票ETF不得以月配息为广告或销售的主要诉求，要增订ETF配息来自收益平准金的资讯揭露等。