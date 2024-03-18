中国证监会拟终身禁止许家印入证券市场

（北京综合讯）中国证监会对中国恒大集团的主要附属公司恒大地产处以41.75亿元（人民币，下同，7.76亿新元）巨额罚款，并拟终身禁止恒大董事长许家印进入证券市场。

恒大地产星期一（3月18日）晚上在深圳证券交易所发布关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告，称公司于近日收到该告知书。

告知书的主要内容显示，经查明，恒大地产、许家印等人涉嫌违法的事实为：一、恒大地产披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载；二、恒大地产公开发行公司债券涉嫌欺诈发行；三、恒大地产未按规定及时披露相关信息。

针对恒大地产的违法行为，中国证监会责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿元罚款；对许家印给予警告，并处以4700万元罚款；对前总裁夏海钧给予警告，并处以1500万元的罚款等等。

告知书也指许家印决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，夏海钧组织安排编制虚假财务报告，手段特别恶劣，情节特别严重。根据规定，中国证监会拟决定对许家印、夏海钧采取终身证券市场禁入措施。

许家印因涉嫌违法犯罪，去年9月已被中国官方采取强制措施。在许家印之前，恒大集团及其子公司的多名现任和前任高管已相继传出被查的消息。

恒大集团是全球负债最重的房地产开发商，目前境内外的总负债超过3000亿美元（3993亿新元）。