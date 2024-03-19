全球最大光伏企业隆基绿能宣布裁员5%

（西安综合讯）全球最大的光伏企业隆基绿色科技能源公司宣布裁员约5%，并澄清此前媒体报道裁员30%的消息不实。

综合《证券时报》和财联社报道，总部位于陕西省西安市的中国企业隆基绿能星期二（3月19日）说，当前光伏行业面临着复杂的内外部竞争环境，为了应对市场变化，公司进行了相关岗位结构优化，网传“裁员30%”信息不实。

隆基绿能称，预计人员调整比例约为全体员工总数的5%。

此前，彭博社星期一引述知情人士称，受产能过剩和竞争激烈影响，隆基绿能计划裁员近三分之一，以降低成本。2023年该公司员工总数最高时约为八万人。

在上交所挂牌的隆基绿能，股价星期二一度下跌2.40%。该公司股价从2021年底的历史高点到现在已经下跌了70%。隆基绿能2021年市值高达850亿美元（约1140亿新元）。

报道称，中国光伏产业在全球占据主导地位，但最近几个月出现裁员现象，且暂停投资计划。

去年太阳能电池板价格跌至纪录低点，生产企业不得不平价或低于生产成本出售。光伏产业正在艰难应对产能过剩、行业整合以及可能出现的破产问题。

中国光伏企业近几个月来寻求控制国内扩张，同时加大对海外制造业的投资。去年12月，一名中国太阳能行业高管称，该行业正在从“中国制造、服务世界”的模式，转向增加近岸或友岸的模式，以迎合全球市场。