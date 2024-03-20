中国欧盟商会：在华欧企过于侧重风险管理

（北京综合讯）中国欧盟商会发布报告称，由于商业环境逐步政治化，欧洲在华企业面临的风险量级、复杂性和严峻性成倍增长，导致企业将更多资源分配在风险管理而非产品创新等方面。

中国欧盟商会联合China Macro Group（CMG）星期三（3月20日）发布报告指出，地缘政治和中美竞争背景下，中国政府的强监管、对外资企业在安全方面的歧视性政策等，导致许多在华欧洲企业面临不透明的信息和不确定的商业环境。

因此，企业在发展中不得不将更多精力和资源投入在风险管理和合规，而非提高效率和增加市场份额上，这不仅损害企业的效率和创新，也增加消费者成本。

报告调查的1700多家受访在华欧企中，有55%的企业表示过去一年在中国的经营环境变得更加政治化。过去两年，四分之三在华欧企重新审视在华业务，建立更加多元化的供应链。不过，有12%的在华欧企决定在中国以外建立全新的供应链，也只有1%企业决定切断与中国的所有联系。

报告指出，欧盟商会的成员采取了不同方式应对风险，部分会员公司投身中国市场，提高本地化程度、且增加投资，部分公司则将投资或业务转移出中国。有10%的受访者表示已经或正在将亚洲总部，或业务总部迁出中国。

报告指出，在冠病疫情、全球经济放缓、俄乌战争和中美地缘政治竞争等背景下，欧盟、中国和美国都采取措施处理经济风险。中国在安全相关的政策数量上更多、相关政策影响范围也更大。去年中国实施了修订后的《反间谍法》，被质疑对外资造成寒蝉效应。

中国欧盟商会主席彦辞表示，确保经济安全属于正当政治策略，但在具体执行过程中应尽量降低其对商业的影响。